Comment éviter que le réveil de votre Apple Watch se désactive pendant votre sommeil

L'Apple Watch est une formidable montre connectée, mais elle peut poser un souci pour vous réveiller le matin. L'option "Couvrir pour rendre muet" peut interrompre votre réveil sans que vous le vouliez vraiment.

Une smartwatch peut être le réveil idéal. Il peut être silencieux, évitant ainsi de réveiller votre partenaire, et reste connecté à votre poignet, vous permettant de vous réveiller en douceur. C’est presque parfait. Et pourtant, l’Apple Watch souffrait d’un défaut majeur jusqu’à aujourd’hui, un défaut qui pouvait même être dangereux.

L’Apple Watch n’a pas beaucoup de boutons, deux en vérité : il y a la digital crown et le bouton latéral. Pour compenser, Apple a assigné de nombreuses fonctionnalités à l’écran tactile, comme sur l’iPhone. L’un des raccourcis concerne justement la désactivation du réveil une fois que celui-ci s’active le matin : il est possible de réduire l’alarme au silence simplement en couvrant le cadran de la montre de la paume de votre main pendant trois secondes. Cela fonctionne aussi pour les vibrations : si vous avez une alarme silencieuse, couvrir l’écran arrête les vibrations.

Cette fonctionnalité est parfaite lorsque vous êtes au courant de son existence. Mais il est possible que ce ne soit pas votre cas. De plus, vous n’y prêtez probablement pas attention quand vous êtes à peine réveillé(e), et vous vous retrouvez alors à couvrir le cadran simplement parce que vous ne savez pas qu’il est là. Et ce geste vient arrêter votre réveil, ce qui peut vous renvoyer dans les bras de Morphée alors que vous devez vous lever. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre montre indique “Alarme”, mais qu’elle ne fait rien pour vous réveiller, c’est probablement à cause de cela.

Apple a récemment corrigé le problème, très certainement après trop de réunions matinales ratées par ses employés à cause de cela. Avec watchOS 9.4, la marque à la pomme a désactivé la possibilité de couvrir le cadran pour arrêter une alarme quand un mode Focus est activé. Ainsi, si votre réveil est mis à 6 h depuis le Mode de concentration Sommeil, vous l’entendrez ou le sentirez.

Pour profiter de cette nouveauté, assurez-vous que votre montre est mise à jour, sous watchOS 9.4 au minimum. Vous trouverez l’option sur votre montre dans Réglages > Général > Mise à jour logiciel.

Ceci ne vaut cependant qu’en utilisant un mode de concentration. Si vous ne le faites pas et que vous définissez une alarme classique, le problème se posera toujours avec la fonction “Couvrir pour rendre muet”. Si vous ne voulez pas changer vos habitudes, vous avez tout intérêt à désactiver totalement cette fonction. Direction Réglages > Sons et vibrations > Couvrir pour rendre muet. Désormais, vous ne pourrez plus utiliser ce geste pour rendre silencieuses les alertes comme les appels téléphoniques, mais vous pourrez dormir tranquille, sans craindre de rater le réveil.