Les Samsung Galaxy Watch pourront bientôt vous aider à mieux dormir

Samsung déploiera bientôt une grosse mise à jour de l'interface de ses Galaxy Watch. Suivi du sommeil, zones de fréquence cardiaque et détection des urgences améliorés.

Samsung a dévoilé la prochaine interface utilisateur pour ses Galaxy Watch. Et comme il fallait s’en douter, celle-ci apportera son lot de nouveautés autour de la santé, avec un accent mis sur la qualité du sommeil. Sa nouvelle interface Sleep Insights, par exemple, affiche désormais très lisiblement votre score de sommeil, calculé sur de nombreuses métriques, y compris vos heures de ronflement et les taux d’oxygène dans votre sang.

Samsung déploiera bientôt une grosse mise à jour de l’interface de ses Galaxy Watch

Avec tout cela, vous pourrez savoir facilement pourquoi vous vous sentez fatigué(e) alors que vous venez tout juste de vous réveiller. Ou vous pouvez aussi vérifier vos données lorsque, au contraire, vous vous sentez particulièrement en forme au réveil, pour savoir ce qui a fonctionné pendant la nuit et améliorer votre qualité de sommeil pour les nuits suivantes. De plus, Sleep Coaching est désormais disponible directement sur la montre et non plus via le smartphone appairé, vous permettant de suivre vos habitudes plus facilement.

Le géant sud-coréen a aussi ajouté un nouvel outil pour la course à pied baptisé Personalized Heart Rate Zone qui, comme son nom l’indique, analyse vos capacités et vient définir cinq zones d’intensité selon vos statistiques et votre historique. Ceci vous permet de définir vos propres objectifs et d’atteindre de nouveaux seuils d’activité. Si vous aimez les activités en extérieur et que vous avez une Galaxy Watch Pro, vous verrez aussi une amélioration de la fonctionnalité Route Workout, laquelle prend désormais en charge la course à pied et la marche, et non plus uniquement la randonnée et le vélo.

Suivi du sommeil, zones de fréquence cardiaque et détection des urgences améliorés

Enfin, cette nouvelle interface introduit aussi une fonctionnalité SOS mise à jour qui contacte directement les urgences pour donner votre position. Les premiers secours pourront aussi accéder à vos informations médicales lorsque le mode urgences est activé. Et si vous avez 55 ans ou plus, la détection des chutes sera activée par défaut.

Samsung One UI 5 Watch sera officiellement lancé avec la prochaine génération de Galaxy Watch plus tard cette année. Cependant, vous pouvez vous inscrire au programme bêta sur l’app Samsung Members dès ce mois-ci si vous avez une Watch 4 ou une Watch 5.