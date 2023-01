Samsung Galaxy S23 : un stockage plus lent sur le modèle d’entrée de gamme ?

Le Samsung Galaxy S23 de base pourrait se contenter d'UFS 3.1, loin des performances de l'UFS 4.0 des autres modèles.

Combien de stockage vous décidez de prendre pour votre Galaxy S23 pourrait être plus lourd de conséquence que le simple volume disponible, comme avec les appareils précédents de la marque. Selon le leakster très au fait de l’écosystème Samsung, Ice Universe, la variante 128 Go du modèle de base du Galaxy S23 utiliserait une puce UFS 3.1 plutôt que le plus récent standard UFS 4.0 de Samsung. Les clients devront débourser davantage pour s’offrir la version 256 Go s’ils veulent la dernière technologie en date pour le stockage. Selon Ice Universe, ceci pourrait s’expliquer par le fait que Samsung ne produit pas de puces UFS 4.0 128 Go.

Le géant sud-coréen a beaucoup communiqué sur l’UFS 4.0 depuis l’annonce du standard l’année dernière. L’entreprise expliquait notamment que ces nouvelles puces sont deux fois plus rapides que la mémoire UFS 3.1 L’UFS 4.0 offre des vitesses de lecture et écriture séquentielles pouvant atteindre les 4 200 Mo/s et 2 800 Mo/s, respectivement. Elles sont aussi 46 % plus efficientes, ce qui pourrait avoir un réel impact sur l’autonomie des smartphones qui utilisent cette technologie.

Il faut cependant bien garder à l’esprit que l’information de Ice Universe n’est pas une vérité absolue. Un certain nombre de leaks ont laissé entendre que tous les modèles de S23 démarreraient avec 256 Go de stockage. D’autres rapports, par contre, affirment que Samsung offrira une mise à jour du stockage à celles et ceux qui précommandent le Galaxy S23. Quoi qu’il en soit, l’UFS 4.0 devrait être amélioration significative, mais si vous décidez d’économiser un peu d’argent en optant pour le modèle 128 Go, ne réfléchissez pas trop. Samsung n’a pas prévu de d’équiper son Galaxy S23 de base avec de la eMMC ou un vieil UFS 2.1.

It is understandable that the 128GB of the S23 uses UFS 3.1. There are indications that Samsung does not seem to produce the 128GB version of the UFS 4.0 chip. It is currently known that only Kioxia has produced the 128GB UFS4.0, but through the 128GB UFS4 chip of the Xiaomi 13

— Ice universe (@UniverseIce) January 28, 2023