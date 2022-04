Samsung lance un nouveau Chromebook abordable, le Galaxy Chromebook 2 360

Samsung lance son Galaxy Chromebook 2 360, une machine très abordable mais aussi plutôt limitée.

Le marché des Chromebook est déjà très fourni. On trouve aujourd’hui des machines sous Chrome OS pour tous les besoins et toutes les bourses. Certaines parfaites pour de la simple bureautique et un peu de surf sur Internet, d’autres pour jouer à ses jeux vidéo préférés, que ce soit via le streaming ou l’option encore toute récente de Steam. Aujourd’hui, Samsung dévoile une nouvelle référence très abordable, le Galaxy Chromebook 2 360.

Le géant sud-coréen vient donc de commercialiser outre-Atlantique un nouveau Chromebook 12,4 pouces robuste, compact et très abordable, à destination des étudiants et des professeurs, principalement. Avec un prix public de 430 $, cette nouvelle machine est environ 120 $ moins onéreuse que le Galaxy Chromebook 2 13,3 pouces. Malgré la différence dans le nom, ces deux machines disposent d’une charnière tournant à 360°, les plaçant donc véritablement dans la même famille de produits.

La différence de prix est à trouver dans certains éléments importants : la taille de l’écran tout d’abord (12,4 contre 13,3 pouces), sa définition (1 920 x 1 080 contre 2 560 x 1 600 pixels), les performances du CPU et la puissance de la batterie.

Une machine très abordable mais aussi plutôt limitée

Le Chromebook 2 360 est propulsé par un processeur Intel Celeron N4500 et 4 Go de RAM, ce qui est effectivement plutôt faible, mais qui devrait rester “suffisamment fonctionnel” dans le cadre d’une unique utilisation pour étudier. Ce CPU est d’ordinaire intégré dans des ordinateurs portables Windows d’entrée de gamme. De fait, cette machine devrait pouvoir répondre aux besoins actuels de nos écoles, y compris pour la vidéoconférence grâce à la présence d’une webcam 720p.

En ce qui concerne le stockage interne, il y a deux possibilités, 64 Go ou 128 Go (pour 20 $ supplémentaires), mais un slot microSD permet d’étendre le volume en cas de besoin. Il y a par ailleurs un USB A et un USB-C pour davantage de connectivité.

Si vous avez le budget pour vous offrir les Chromebooks légèrement plus onéreux de la marque, mieux vaut opter pour ceux-ci, dans la mesure où ils offrent un meilleur rapport qualité/prix que ce Chromebook 2 360 sur le papier.