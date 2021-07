Samsung Galaxy Z Fold 3 : son futur prix en fuite

Un leak dévoile les tarifs présumés des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, des appareils avec écran pliable encore très onéreux

Les smartphones avec écran pliable sont désormais bien implantés sur le marché. Si tous les constructeurs ne se sont pas encore lancés, ceux qui sont déjà en place multiplient les modèles. C’est le cas, évidemment, de Samsung, qui devrait dévoiler sous peu ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Aujourd’hui, leurs tarifs présumés auraient fuité.

Samsung a d’ores-et-déjà confirmé qu’il organisait un événement Galaxy Unpacked le 11 août prochain. Si le géant sud-coréen n’est pas entré dans les détails quant aux appareils qui seront ainsi officialisés, il y a de grandes chances que l’on assiste au lancement de nouveaux smartphones avec écran pliable. Selon les rumeurs, il s’agirait plus précisément des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Des appareils avec écran pliable encore très onéreux

Aujourd’hui, grâce à un leak sur Lambda-Tek, partagé par la suite sur Reddit, il semblerait que les tarifs de ce deux appareils très attendus aient été révélés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces prix n’ont rien de très surprenant. Selon le leak en question, le Galaxy Z Fold 3 avec 256 Go de stockage serait proposé à 1 673,21 € tandis que le modèle 512 Go afficherait un prix public de 1 777,47 €.

Le Galaxy Z Flip 3, quant à lui, serait vendu 975,04 € pour le modèle avec 128 Go et 1 025,95 € pour le modèle 256 Go. Des tarifs plutôt élevés, surtout pour le Galaxy Z Fold 3, mais comme dit, ces prix n’ont rien de très surprenant.

En effet, la technologie d’écran pliable est encore très jeune, la concurrence n’est pas encore en place sur ce segment, Samsung est donc libre, ou presque, de pratiquer les tarifs qu’il entend. Bien sûr, la facture finale peut avoir un impact sur le nombre de clients prêts à adopter l’un de ces appareils mais il faudra attendre de voir. Pour l’heure, aucun de ces chiffres ne sont officiels. Attendons le 11 août prochain et l’événement Galaxy Unpacked et nous aurons le fin mot de cette histoire.