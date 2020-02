Samsung et LG travailleraient sur des écrans portables pour smartphones

Nos smartphones sont des appareils extrêmement performants. Tellement performants pour certains qu'ils peuvent, une fois appairés avec quelques accessoires, offrir une station de travail digne d'un ordinateur de bureau. Et les options pour ce faire se multiplient.

La taille des écrans de nos smartphones a énormément évolué par rapport à l’époque de leur arrivée sur le marché. Si grands puissent-ils être aujourd’hui, il peut souvent arriver que l’on se retrouve à espérer qu’ils le soient davantage encore. Pour travailler, par exemple, ou pour regarder une vidéo ou profiter de son jeu préféré dans les meilleures conditions. Aujourd’hui, selon un rapport en provenance directe de Corée, il semblerait que Samsung et LG travaillent justement sur une solution.

Samsung et LG travailleraient sur des écrans portables

Dans celui-ci, on apprend que cette solution prendrait la forme d’écrans portables. Ceux-ci permettraient aux utilisateurs de connecter leurs smartphones directement dessus et de profiter d’une grande dalle chaque fois que le besoin s’en ferait sentir. Cela faciliterait les tâches comme l’édition de photo ou de vidéo, la présentation à des collègues ou la lecture d’un bon petit film loin du bureau de votre maison. Chez Samsung, l’accessoire en question serait baptisé DeXbook, il offrirait une diagonale de 14,1 pouces et embarquerait une batterie de 10 000 mAh. LG, quant à lui, préparait un Cloud Top, avec une diagonale similaire mais une batterie plus petite (5 000 mAh seulement).

pour venir en renfort à votre smartphone en cas de besoin

Les deux marques avaient déjà proposé des solutions logicielles pour profiter de son smartphone comme unité centrale à un véritable ordinateur de bureau. Il s’agit là d’une évolution naturelle, offrant un peu plus de mobilité. Cela étant dit, il faudra voir si le fait de transporter un écran, a fortiori de 14 pouces, n’est pas trop handicapant. La tablette, bien que plus petite, resterait plus transportable. D’autant qu’il faudrait dans la plupart des cas appairer en sus un clavier et une souris. L’avenir nous dira s’il y a là un marché. Toujours est-il qu’il ne s’agit que d’une rumeur. Avec l’annulation du MWC 2020, nous pourrions en apprendre davantage dans les semaines à venir.