Samsung dévoile un nouveau smart monitor M8, pour piloter sa domotique, streamer ses jeux, etc

Samsung dévoile son smart monitor M8, toujours plus complet pour toucher un maximum d'utilisateurs.

Samsung ajoute une nouvelle référence à sa gamme de smart monitor avec le M8, 32 pouces et une résolution 4K. Comme les modèles actuellement disponibles à la vente, ce nouvel appareil peut proposer des fonctionnalités dignes d’un téléviseur, y compris un accès à des applications de streaming, en plus de pouvoir être branché sur un ordinateur comme un moniteur “normal”. Le géant sud-coréen n’a pas révélé de date de disponibilité ni de prix, mais les premiers détails auxquels nous avons droit prouvent que Samsung va plus loin encore avec ce M8 pour le rendre utile à davantage de gens encore.

Ce smart monitor fait 11,4 mm d’épaisseur, ce qui, selon Samsung, est bien plus fin que les modèles précédents. La fonctionnalité la plus impressionnante est peut-être sa caméra magnétique et déplaçable SlimFit, qui peut être fixée à loisir sur le moniteur pour les appels vidéo. Le moniteur en lui-même est compatible avec de nombreuses applications de discussion vidéo, comme Google Duo. Sur les autres modèles de smart monitor Samsung, il fallait ajouter sa propre webcam.

Samsung intègre par ailleurs un SmartThings IoT Hub dans son M8, permettant d’avoir une carte de tous vos objets connectés dans votre logement et de les piloter directement depuis le smart monitor. Samsung explique que le M8 dispose aussi d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Workspace, qui regroupe nombre de services web pour la productivité, comme Microsoft 365, dans un hub intuitif.

Toujours plus complet pour toucher un maximum d’utilisateurs

Autre fonctionnalité intéressante : Game Home. Celle-ci transformer le M8 en un moniteur pour le cloud gaming. Le géant sud-coréen affirme que les possesseurs pourront utiliser le M8 pour jouer depuis des services de streaming et même y brancher des manettes sans fil. La marque n’a cependant pas nommé de services ni de manettes précis. Samsung a aussi déclaré à The Verge que davantage d’informations seront partagées concernant cette fonctionnalité en particulier un peu plus tard cette année.

Sans mentionner toute la connectique disponible sur le M8, Samsung a cependant déclaré que ce smart monitor était doté d’un port USB-C qui supporte la recharge 65 W.