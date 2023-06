Samsung dévoile de très mignons Galaxy Buds sur le thème des Pokémon, pour les fans collectionneurs.

Les collaborations entre marques de la tech et des univers bien étrangers à tout cela permettent parfois de donner naissance à des produits très sympathiques. Avec les étuis de recharge de nos écouteurs true wireless, la personnalisation est relativement simple. Et cela donne des idées. Voici par exemple le résultat d’une collaboration entre le géant sud-coréen Samsung et un autre géant, Pokémon.

Pokémon est peut-être une franchise japonaise, mais tout le monde, aux quatre coins du globe, connaît la licence Pokémon et apprécie cet univers. C’est le cas du conglomérat Samsung qui continue aujourd’hui d’étoffer sa gamme de produits sur le thème. Le géant de l’électronique dévoile ainsi ses nouveaux Pokémon Packs, avec trois nouveaux étuis Galaxy Buds 2 aux couleurs et aux formes de Rondoudou, Métamorph et Ronflex. Avec cet adorable étui, les packs contiennent des stickers correspondants et, au choix, les Galaxy Buds 2 pour 129 000 wons sud-coréens (90 €) ou les Galaxy Buds 2 Pro pour 199 000 wons sud-coréens (140 €).

Pour les fans collectionneurs

Samsung avait démarré cette série Pokémon avec une option plus classique, en lançant des étuis Poké Ball pour ses Galaxy Buds 2 Pro et ses écouteurs standard en mai 2022. Cette édition limitée était en rupture de stock en une petite heure. Il n’est donc pas étonnant de voir l’entreprise aujourd’hui lancer de nouvelles options sur le thème Pokémon. L’édition Pokémon du Samsung Galaxy Z Flip 3 avait, lui aussi, connu un succès fou, en rupture en quelques minutes malgré son tarif de 1 280 000 wons sud-coréens (900 €).

La Galaxy Watch 5 et le Galaxy Z Flip 4 avaient, eux aussi, eu droit à la touche Pokémon avec un bracelet Poké Ball et un étui. En ce qui concerne les étuis Rondoudou, Métamorph et Ronflex, sachez qu’ils ne seront disponibles qu’en Corée du Sud. Et bien évidemment, très rapidement sur eBay, à prix d’or.