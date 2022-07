Samsung a expédié près de 10 millions de smartphones à écran pliable en 2021, un chiffre important qui devrait progresser encore en 2022.

Quelques semaines avant son très attendu événement Unpacked, Samsung annonce avoir expédié “près de 10 millions de smartphones avec écran pliable” dans le monde entier. Dans un post publié sur Samsung Newsroom, le directeur de l’expérience mobile (MX) de Samsung, le Dr. TM Roh, expliquait que cela représente une augmentation de 300 % par rapport à 2020 et qu’il s’attend à ce que cette “croissance rapide” se poursuive. La plupart des clients sur ce segment, environ 70 % apparemment, auraient opté pour le Flip, qui se ferme façon clapet. Et cela n’est pas très surprenant : Samsung avait admis il y a quelque temps que le Flip 3 avait motivé davantage de clients à changer de marque pour Samsung que ses flagships “traditionnels”.

Samsung a expédié près de 10 millions de smartphones à écran pliable en 2021

Ces 10 millions d’unités expédiées par Samsung l’année dernière représentent un nombre bien plus important que celui avancé par IDC précédemment. Dans un rapport de l’International Data Corporation publié en février, on apprenait que, après avoir “observé les expéditions mondiales de smartphones avec écran pliable, dans leurs deux formes, [celles-ci] atteignent un total de 7,1 millions d’unités en 2021.” Peu importe le chiffre réel, la division MX de Samsung enregistrait une augmentation de ses revenus l’année dernière, en grande partie due à de fortes ventes de ces appareils avec écran pliable et de sa dernière génération de Galaxy S.

Un chiffre important qui devrait progresser encore en 2022

En plus de donner des informations sur l’état des ventes de ces appareils, TM Roh confirmait aussi que l’entreprise allait introduire ses prochains modèles Flip et Fold durant son prochain événement Unpacked. Il déclarait aussi que Samsung avait réalisé des améliorations quant à l’expérience utilisateur sur ses appareils : “Je suis impatient que les gens puissent découvrir de nouvelles manières de faire encore davantage de choses avec ces nouveaux appareils pliables… Durant notre prochain Unpacked du 10 août, vous verrez que l’impact de nos innovations ne concerne pas uniquement ce que la technologie peut faire. Il s’agit de ce que vous pouvez faire. Nous avons une fois encore puisé notre inspiration depuis la source la plus importante pour nous – les utilisateurs Galaxy – pour repousser les limites de ce qui est possible. Je suis impatient de vous montrer le potentiel de nos nouveaux Samsung Galaxy avec écran pliable en tant qu’outils ultimes tant pour votre productivité que l’expression de vous-même.”