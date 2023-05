Saints Row accueille Sunshine Springs avec The Heist & The Hazardous

The Heist & The Hazardous, la première extension de Saints Row, se déroule dans le nouveau quartier de Sunshine Springs de la ville du crime, Santo Ileso.

Dans l’extension The Heist & The Hazardous de Saints Row, les joueurs sont embarqués dans un casse vengeur contre la star de cinéma Chris Hardy, un crétin égoïste qui pense pouvoir payer les Saints pour leurs services en headshots, à travers trois missions jouables à un ou deux joueurs. Elle propose également d’avoir accès à une nouvelle arme, un hélicoptère, des récompenses, des cosmétiques, un mode selfie, douze nouvelles emotes ainsi qu’une roue de sélection pour les emote, un nouvel angle de camera pour les véhicules, des améliorations des sensations de combat et un rééquilibrage du gameplay.

Un trailer pour l’extension The Heist & The Hazardous de Saints Row

Saints Row : The Heist & The Hazardous est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store) pour les détenteurs du pass d’extension et peut également être acheté séparément.

Deep Silver Volition présente le nouveau quartier de Saints Row :