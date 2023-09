SaGa Emerald Beyond, un épisode inédit avec du scénario Free-Form

Le compositeur Kenji Ito et l'illustrateur Satoshi Kuramochi sont de retour chez Square Enix avec SaGa Emerald Beyond.

Avec six protagonistes, cinq histoires distinctes et dramatiques, guidées par de mystérieuses vagues d’émeraude, et dix-sept mondes saisissants où l’on peut rencontrer des races diverses, y compris des monstres, des mechs et des vampires, SaGa Emerald Beyond de l’éditeur japonais Square Enix exploite à une plus grande échelle le système de scénario libre qui a fait la réputation de la licence et offre aux joueurs la plus grande liberté de façonner leur propre histoire, avec des ramifications qui dépendent de leurs choix et de leurs actions. Ce nouvel opus proposera également un système de combat stratégique au tour par tour qui sera la meilleure version des combats de SaGa depuis sa création.

Les héros de SaGa Emerald Beyond

Tsunanori Mido : Un homme capable de manipuler des kugutsu, ou marionnettes animées, qui protègent la barrière autour de sa maison, Miyako City. Lorsque la ville est en proie à toutes sortes de phénomènes surnaturels, Tsunanori entreprend un voyage dans d’autres mondes pour trouver quatre esprits élémentaires afin de rétablir l’ordre dans le monde spirituel

Ameya : Une apprentie sorcière qui visite la ville de Miyako et vit en secret sous les traits d’une écolière dans le cadre de son examen de fin d’études. Après avoir été attaquée par un inconnu, Ameya perd pratiquement tous ses pouvoirs magiques et doit trouver un moyen de récupérer ce qu’elle a perdu et de réussir son examen final

Siugnas : Un vampire immortel qui règne sur Yomi, un monde plongé dans les ténèbres, en tant que Dismal King. Cependant, après avoir été trahi et chassé de son trône, Siugnas se retrouve à Brighthome, le lieu de rassemblement des guerriers morts, et doit entreprendre un voyage pour retrouver ses pouvoirs avec les autres guerriers de son escadron

Diva No.5 : Un mech conçu pour chanter et danser dans le monde d’Avalon. Après avoir chanté une chanson interdite, Diva perd sa mémoire et sa capacité à chanter, ce qui lui fait perdre son gagne-pain et la musique elle-même. Désespérée, Diva se débarrasse de son corps “humain” et, suivant le courant, accepte l’invitation d’une société secrète, laissant Avalon derrière elle

Bonnie et Formina : Deux nouvelles recrues et partenaires de la police de Capitol City qui enquêtent sur une tentative d’assassinat du président. Avec pour seuls indices l’affirmation d’une personne d’intérêt clé selon laquelle le président est un traître et une mystérieuse pièce triangulaire, elles partent pour un voyage à travers d’autres mondes afin de découvrir la vérité cachée derrière l’incident

Un trailer pour SaGa Emerald Beyond

SaGa Emerald Beyond sortira début 2024 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, PC via Steam, iOS et Android.