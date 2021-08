S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl, une sortie physique est officialisée

Koch Media et GSC Game World s'associent pour distributer S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl en version boite dans le monde entier.

Projet indépendant du studio ukrainien GSC Game World soutenu par l’éditeur américain Microsoft pour en faire une exclusivité temporaire sur Xbox Series X et Xbox Series S, en plus d’une sortie sur PC d’ici le 28 avril 2022, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl devait simplement être commercialisé au format numérique et profiter du Xbox Game Pass (day one dans le service service de jeu vidéo à la demande) pour attirer rapidement de nombreux joueurs.

If you choose the path of stalker — watch your step! And the #thezoneart work of Sanya Sharonov is a strong reminder of that advice.https://t.co/vv2CTwQ3Ep pic.twitter.com/Pym6uNOWRw — GSC Game World (@GSC_GW) August 10, 2021

Sauf que le FPS post-apocalyptique en monde ouvert avec pour toile de fond un univers fictif dans une époque alternative qui se déroule à Chernobyl et tournant sous le moteur graphique Unreal Engine 5 a impressionné Koch Media : “Après la très bonne présentation qui a eu lieu à l’E3 2021 en juin dernier, nous sommes plus qu’heureux de travailler pour sortir S.T.A.L.K.E.R. 2 en version physique. Nous avons déjà travaillé sur la franchise avec S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky et nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec GSC Game World pour la sortie en version physique du prochain chapitre de la série S.T.A.L.K.E.R.”

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl et ses différentes éditions

Evgeniy Grygorovych, PDG de GSC Game World, déclare : “Nous sommes heureux de nous associer à Koch Media pour la sortie des éditions physiques de S.T.A.L.K.E.R. 2 à travers le monde. Nous savons que notre jeu est entre de bonnes mains. Ensemble, nous proposerons plusieurs éditions physiques aux joueurs, pour satisfaire chacun.”

Ultimate Edition

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl sur Xbox Series X, Xbox Series S ou PC

Un boitier steelbook

Une figurine Stalker

Un artbook

Un sac à dos militaire

Une lampe artefact

Une carte du jeu

Un collier militaire

Une lettre des développeurs

Des stickers

Un permis de zone souvenir

Des écussons brodés

Un poster

Un porte clé

Des bonus in-game

Collector’s Edition

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl sur Xbox Series X, Xbox Series S ou PC

Un boitier steelbook

Une figurine Stalker

Un artbook

Une carte du jeu

Un collier militaire

Une lettre des développeurs

Des stickers

Un permis de zone souvenir

Des écussons brodés

Un poster

Un porte clé

Des bonus in-game

Limited Edition

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl sur Xbox Series X, Xbox Series S ou PC

Un boitier steelbook

Une carte du jeu

Un collier militaire

Une lettre des développeurs

Des stickers

Un permis de zone souvenir

Des écussons brodés

Un poster

Un porte clé

Des bonus in-game

Standard Edition