Roomba Combo j7+, le premier robot autonome 2-en-1 de iRobot, aspirateur et laveur

Le Roomba Combo j7+ est le premier robot aspirateur et laveur de iRobot. L'outil parfait pour votre foyer ? Disponible prochainement en France.

Il y a aujourd’hui de nombreux robots qui peuvent aspirer et laver vos sols, mais jamais vraiment totalement satisfaisants. Sur certains, il faut agir manuellement sur le système pour ajouter l’élément de lavage, d’autres passent la brosse pleine de saletés sur vos tapis propres. C’est un problème sur lequel iRobot travaille depuis longtemps et, d’après la marque, le nouveau Combo j7+ est la solution. Il s’agit là, selon le fabricant, du “premier robot aspirateur et laveur 2-en-1 légitime jamais créé”.

Le Roomba Combo j7+ est le premier robot aspirateur et laveur de iRobot

Plutôt que de demander à l’utilisateur d’agir au beau milieu d’une mission, le j7+ a le châssis d’un aspirateur standard sur le dessus. Une fois terminé, cependant, une paire de bras encastrés fait descendre une serpillère intégrée dans l’appareil pour laver le sol. Et si d’aventure le robot doit travers un tapis, par exemple, celui-ci fait relever la serpillère. L’utilisateur n’a donc qu’à changer le sac et remplir le réservoir d’eau, lequel peut accueillir jusqu’à 60 jours de réserve.

Colin Angle, cofondateur et PDG d’iRobot, et le directeur produit Praj Shyamkant expliquent que l’idée était de s’assurer que la serpillère n’entre jamais, jamais en contact avec vos surfaces molles. Et que les utilisateurs puissent avoir un appareil qui se comporte exactement comme l’annonce la description, sans aucune intervention manuelle. Étant donné que l’engin reprend les mêmes mensurations que le j7 standard, il aura fallu énormément d’ingénierie pour intégrer cet équipement et ces fonctionnalités.

L’outil parfait pour votre foyer ?

Dans le même temps, iRobot voulait dévoiler toute la puissance de son nouveau système d’exploitation iRobot OS 5.0. Au menu, meilleure intégration avec les assistants comme Siri et Alexa, possibilité de désigner des zones pour une attention supplémentaire et meilleur évitement du danger. Vous pouvez aussi modifier les missions de nettoyage à la volée, pour bannir votre Roomba d’une pièce, par exemple. iRobot voulait aussi affirmer sa volonté de protection des données utilisateur, s’engageant à ne jamais les vendre à des tiers. On citera aussi une certification TÜV SÜD Cyber Security.

Disponible prochainement en France

Le Roomba Combo j7+ est d’ores-et-déjà disponible en précommande sur le site de iRobot aux États-Unis. Il sera proposé “prochainement” en France au tarif de 999 €. Les premières livraisons sont attendues aux États-Unis pour le 4 octobre, sans date précis, actuellement, pour l’Hexagone. À noter, une version sans la base de nettoyage est disponible au Royaume-Uni. Elle devrait être aussi proposée en France.