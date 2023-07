Roman Sands RE:Build offre un voyage délirant au cœur de l’apocalypse

Serenity Forge et Arbitrary Metric dévoilent Roman Sands RE:Build.

Du visual novel au jeu d’aventure, en passant par la résolution de puzzles, l’horreur et la simulation de survie, les genres s’entrechoquent dans Roman Sands RE:Build :

Vous vous échouez sur les rivages d’un complexe hôtelier de luxe intemporel et faites la connaissance de ses clients… un peu dérangés. Ils attendent le jour où le soleil engloutira le monde. Vous n’avez pas le choix : il vous faut satisfaire leurs moindres désirs. Cet endroit renferme plus de mystères qu’il n’y paraît au premier coup d’œil. Arriverez-vous à trouver la sortie ? .STOP. Le monde extérieur est devenu inhospitalier. Vous vous accrochez à la vie en vous terrant dans un centre de recherche zoologique désaffecté. Une voix lointaine à la radio vous guide alors que les systèmes de survie vous lâchent. Face à la dégénérescence, vous devez vous abandonner au changement.

Un trailer pour Roman Sands RE:Build

Roman Sands RE:Build sera disponible sur PC via Steam cet été, puis sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch dans le courant de l’hiver.