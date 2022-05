Roller Champions : la première saison sera lancée dès la semaine prochaine

Ubisoft dévoile enfin une date de sortie pour son nouveau jeu de sport free-to-play en PvP par équipes.

Développé par Ubisoft Montréal, Roller Champions combine compétition et collectif. Deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans une arène circulaire pour être les premiers à marquer cinq points en utilisant vitesse, ingéniosité, tacles ravageurs et esquives. En gagnant des matchs et en grimpant dans les classements, les portes de stades et de ligues à la renommée croissante s’ouvriront jusqu’à atteindre la ligue des Champions d’élite. Tout au long de l’aventure en solo ou en multijoueur (matchmaking cross-plateforme), il sera possible de gagner des fans supplémentaires, découvrir de nouvelles cartes, affronter des adversaires via des modes de jeu à durée limitée ou encore personnaliser entièrement l’apparence d’un personnage jouable. En plus des nombreux objets à débloquer, des récompenses cosmétiques exclusives pourront être acquises à chaque nouvelle saison grâce au Roller Pass.

Une cinématique pour Roller Champions

Roller Champions sera disponible le 25 mai prochain sur PS5 (grâce à la rétrocompatibilité), PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Ubisoft Store. Les versions Nintendo Switch, Google Stadia et Amazon Luna arriveront plus tard dans l’année.

À noter que les joueurs pourront poursuivre leur quête de gloire sur un seul et même profil, où qu’ils soient, grâce à la cross-progression également disponible sur toutes les plateformes. Enfin, grâce au Skatepark, un hub social permanent, les joueurs pourront se retrouver pour s’entraîner ou simplement participer à quelques mini-jeux ensemble.