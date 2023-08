Rockstar recrute l'équipe derrière la plus grosse communauté RP de GTA V. Quel avenir pour les mods et le roleplay dans GTA ?

Pourtant vieux d’une dizaine d’années, Grand Theft Auto V reste l’un des jeux les plus populaires de la planète. Plus de 151 000 personnes y jouent, rien que sur Steam, à l’heure d’écrire ces lignes. Une source de revenus majeure pour le propriétaire de Rockstar Games, Take-Two. Le roleplay est une composante clef de la popularité du jeu depuis toutes ces années, avec des dizaines de milliers de joueurs qui utilisent des mods pour créer des personnages qui vivent, travaillent et jouent avec une grande liberté dans San Andreas et Los Santos. Et aujourd’hui, Rockstar va plus loin en recrutant officiellement Cfx.re, l’équipe responsable des mods et communautés FiveM sur GTA V et RedM sur Red Dead Redemption 2.

“Ces dernières années, nous avons suivi avec excitation la communauté créative de Rockstar trouver de nouvelles solutions pour étendre les possibilités de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, particulièrement via la création de serveurs dédiés au roleplay”, écrivait Rockstar dans son annonce. “Pour aller plus loin, nous avons récemment étendu notre politique sur les mods pour inclure officiellement ceux réalisés par la communauté créative en roleplay. En travaillant avec l’équipe Cfx.re, nous les aiderons à trouver de nouveaux moyens de supporter cette incroyable communauté et améliorer les services qu’ils fournissent à leurs développeurs et joueurs.”

De son côté, l’équipe Cfx.re est, elle aussi, très heureuse. “C’est un grand pas en avant pour la croissance de notre communauté et une opportunité pour nous de travailler avec Rockstar Games pour faire évoluer la plateforme FiveM et la communauté créative qui l’entour”, écrivait l’équipe dans un post de blog. “Si nos opérations quotidiennes ne changeront pas, avec l’aide de Rockstar, nous allons continuer d’améliorer notre plateforme et nous sommes vraiment ravis de ce que cela signifie pour nos utilisateurs, la communauté et les créateurs !”

Quel avenir pour les mods et le roleplay dans GTA ?

Comme Polygon le précise, plus de 170 000 joueurs utilisaient des serveurs personnalisés FiveM à l’heure d’écrire ces lignes. Le très populaire NoPixel tourne sous FiveM et utilise des scripts personnalisés pour améliorer l’expérience de roleplay.

Rockstar et Cfx.re n’ont pas dévoilé tous les détails de leurs projets pour FiveM et RedM. Quoi qu’il en soit, Rockstar est désormais en position de faire ce qu’il veut des mods. Le studio voudra absolument continuer de supporter GTA Online et ses communautés pour les jours à venir, mais un nouveau jeu Grand Theft Auto se profile à l’horizon.

Lorsque Grand Theft Auto VI arrivera, peut-être l’année prochaine, celui-ci pourrait proposer des fonctionnalités de roleplay évoluées grâce à l’aide de l’équipe Cfx.re. Il est aussi possible que Rockstar prenne l’entière responsabilité de la scène roleplay en proposant cette composante nativement dans le jeu et en restreignant les mods. Il ne s’agit là que de pure spéculation, mais l’impact de cette acquisition sur la communauté roleplay de GTA sera à surveiller.