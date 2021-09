Rocksmith+ ne verra pas le jour cette année

Prévu à l'origine pour la fin de l'année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, iOS et Android, l'outil éducatif d'Ubisoft pour les musiciens est décalé à 2022.

Arthur von Nagel, lead producer sur Rockmith+, annonce un report de plusieurs mois pour le jeu d’apprentissage musical qui fonctionnera avec un système d’abonnement : “Afin de garantir la meilleure expérience d’apprentissage de la guitare possible, nous avons décidé de reporter la sortie de Rocksmith+ jusqu’en 2022. Ce décalage nous donnera l’occasion de prendre en compte le mieux possible les commentaires des utilisateurs de notre bêta fermée. Nous sommes convaincus que ce nouveau plan de lancement nous donnera le temps de proposer une expérience optimale à tous les passionnés de guitare et de basse.”

Rocksmith+, le meilleur apprentissage interactif pour la guitare et la basse

Avant de rejoindre Ubisoft et travailler sur la licence Rocksmith pendant pas moins d’une demi-décennie, Arthur von Nagel a été directeur de la voix-off, compositeur, designer, producteur et spécialiste de la localisation pour de nombreux jeux vidéo. En parallèle, il fut également le chanteur et le bassiste de Cormorant, un groupe de black/death metal progressif à San Francisco qui a effectué des tournées nationales et sorti trois albums.

Pour mémoire, Rocksmith+ est le seul service d’abonnement qui offre un apprentissage interactif de la musique à l’aide d’enregistrements officiels de chansons et une évaluation personnalisée en temps réel. Il a été développé sur les bases solides de la méthode Rocksmith d’Ubisoft qui a déjà aidé près de 5 millions de personnes à apprendre la guitare acoustique, électrique ou la basse.