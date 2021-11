Rocket League Sideswipe : le spin-off avec un gameplay 2D est disponible sur iOS et Android

Après un accès anticipé pour l'Océanie pendant quelques semaines, la déclinaison mobile de Rocket League est désormais jouable dans le monde entier.

Free-to-play et standalone, Rocket League Sideswipe du studio américain Psyonix (filiale d’Epic Games) vient faire chauffer la gomme sur l’App Store et le Google Play Store : “Plongez dans l’action au rythme effréné du jeu d’arcade, où que vous soyez, grâce aux commandes tactiles intuitives ou à une manette. Appuie sur ton boost pour aller plus vite, ou utilise-le pour décoller du sol et t’élever dans les airs pour réaliser des manœuvres aériennes incroyables. Participez à des matchs privés avec vos amis ou à des matchs compétitifs en ligne avec des joueurs du monde entier ! Grimpez dans les rangs de la compétition et entrez dans le classement mondial. Passez du temps dans les menus et personnalisez votre voiture pour la rendre unique, et débloquez encore plus d’éléments avec le Rocket Pass qui permet aux joueurs de débloquer des personnalisations juste en jouant des matchs en ligne !”

Un trailer pour Rocket League Sideswipe

Pendant la pré-saison, assurez-vous de vous connecter à l’aide de votre compte Epic Games afin de disputer des matchs en ligne et de gagner de l’XP supplémentaire dans Rocket League et Rocket League Sideswipe.

La première saison de Rocket League Sideswipe débutera dès demain.