Rocket League : Psyonix célèbre les 5 ans et promet des nouveautés

Rocket League fête son cinquième anniversaire avec une infographie.

Hybride énergique entre jeu de football arcade et véhicules délirants, aux contrôles simples et fluides, le successeur SARP Battle-Cars (Supersonic Acrobatic Rocket-Powered) s’est rapidement imposé comme une référence dans l’eSport, tout en devenant crossplay sur toutes les plateformes où il est disponible (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC). Désormais soutenu par Epic Games, Rocket League devrait suivre la mode du moment avec la future annonce d’un patch gratuit pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Le studio américain devrait dévoiler quelques surprises d’ici les prochaines semaines : “En l’espace de cinq ans, Rocket League est passé de deux plateformes à quatre et le nombre de voitures disponibles a bondi de 10 à plus de 70. Près d’une douzaine de nouveaux modes ont fait leur apparition dans le jeu, poussant le nombre total de parties jouées dans les 5 milliards. Le Rocket Pass en est à sa sixième itération. Les Rocket League Championship Series (RLCS) approchent de leur dixième saison. Même si Rocket League a atteint de nouveaux sommets en 2020, nous pensons que le meilleur reste encore à venir. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le futur du jeu dans le courant de l’été.”

5 ans de Rocket League en une infographie