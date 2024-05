Robin and the Hoods : une version moderne du folklore anglais

Sky Cinema dévoile un trailer du film Robin and the Hoods avec des stars de James Bond et Game of Thrones.

Tl;dr Robin and the Hoods est une nouvelle adaptation du mythe de Robin des Bois.

Le film met en scène un groupe d’enfants protégeant leur terrain de jeu d’une corporation immobilière.

Naomie Harris et Gwendoline Christie font partie du casting.

La sortie de Robin and the Hoods est prévue pour cet été sur Sky Cinema.

Une nouvelle interprétation du mythe de Robin des Bois

Le film Robin and the Hoods, une production originale de Sky Cinema prévue pour cet été, est porté par un casting impressionnant. Darcey Ewart, Gwendoline Christie de Game of Thrones, Naomie Harris de Skyfall, Dexter Sol Ansell de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight et bien d’autres encore.

Un groupe d’enfants au coeur de l’action

Le film suit un groupe d’enfants qui s’amusent à jouer à faire semblant dans un bout de terrain près de chez eux. Lorsqu’une corporation veut utiliser ce terrain pour de l’immobilier, les enfants doivent trouver un moyen de l’en empêcher.

Un combat pour la préservation de leur royaume imaginaire

Le trailer débute avec une représentation humoristique de guerriers se battant avec de la magie et des épées. Cela bascule ensuite régulièrement vers des enfants brandissant des boucliers en carton et des flèches à ventouse. Les héros rencontrent Christie, qui joue une hippie dans les bois que les enfants prennent pour une sorcière cannibale maléfique. Harris, quant à elle, interprète Clipboard, la promotrice immobilière qui sert d’antagoniste principal. Alors que les Hoods tentent de sauver la situation, il sera du ressort de Clipboard de détruire leur royaume imaginaire.

Un lien fort avec le mythe original

Robin and the Hoods n’est pas un film traditionnel de Robin des Bois, étant donné que les épées et les flèches ne sont rien de plus que des jouets d’enfants. Cependant, les thèmes de la préservation du pouvoir et de la richesse pour les communautés moins privilégiées restent un élément majeur du récit. Le lien entre Robin et ses Hoods est aussi profond, tout comme l’était le lien original de Robin des Bois avec les pauvres.