Robert Eggers promet que son prochain film sera le plus sombre jamais réalisé

Robert Eggers laisse entendre que son prochain film sera le plus sombre qu'il ait jamais réalisé, et nous sommes déjà impatients de le découvrir.

Tl;dr Le réalisateur Robert Eggers prévoit un nouveau film d’horreur, Werwulf.

Le film, décrit comme le plus sombre d’Eggers, sortira à Noël 2026.

Le succès de son précédent film, Nosferatu, a triplé son budget de production.

Un nouveau projet terrifiant en vue pour Robert Eggers

Le réalisateur visionnaire Robert Eggers, récemment acclamé pour le succès retentissant de Nosferatu au box-office, ne semble pas prendre de repos. Lors d’une récente séance de questions-réponses à la série « Conjuring ‘Nosferatu’: Robert Eggers Presents » du Film At Lincoln Center, le réalisateur a envoyé des frissons dans le public en révélant son prochain projet. Intitulé Werwulf, le film promet de repousser les limites de l’horreur encore plus loin que ses œuvres précédentes.

Werwulf : l’horreur médiévale à son paroxysme

« C’est un film de loup-garou médiéval », a déclaré Eggers. « C’est aussi la chose la plus sombre que j’aie jamais écrite de loin. » Le talentueux réalisateur a déjà collaboré avec Sjón, co-scénariste de The Northman, sur ce qui pourrait être son entreprise la plus ambitieuse à ce jour. Le film est prévu pour une sortie à Noël 2026, grâce à Focus Features.

De Nosferatu à Werewulf : un parcours impressionnant

Nosferatu, le dernier film d’Eggers, a dépassé les attentes de l’industrie en générant 174 millions de dollars au box-office, soit plus du triple de son budget de production. Cette performance impressionnante contraste fortement avec les tentatives récentes de relancer les classiques du cinéma d’horreur. Werwulf semble déjà attirer des talents notables, avec le retour de Chris Columbus, producteur de Nosferatu, pour guider le film vers le grand écran.

Un pari audacieux pour Focus Features

La décision de Focus Features de programmer Werwulf pour une sortie le jour de Noël 2026 montre leur confiance dans la capacité d’Eggers à livrer un nouveau succès, suivant le précédent établi par Nosferatu. Cette position stratégique suggère que le studio a confiance en la capacité du film à offrir une alternative sophistiquée aux productions traditionnelles de la saison, tout en capitalisant sur l’appétit croissant pour l’horreur de prestige.

Alors que l’anticipation monte pour Werwulf, la combinaison de l’approche méticuleuse d’Eggers à l’authenticité de l’époque, sa réunion avec le co-scénariste Sjón, et la promesse d’une obscurité sans précédent suggèrent que le public est en attente d’une interprétation unique et effrayante de la mythologie du loup-garou. Les fans sont impatients de découvrir quels acteurs joueront dans cette histoire d’horreur médiévale.