Les fans d’Harry Potter regrettent toujours que ce réalisateur n’ait pas dirigé toute la saga

De nombreux fans de Harry Potter restent persuadés que cette personnalité du cinéma aurait dû être aux commandes et réaliser l'intégralité de la célèbre franchise cinématographique.

Le débat persistant des Potterheads

Vingt ans après l’arrivée du monde magique des sorciers sur grand écran par Chris Columbus, les fans de Harry Potter continuent de débattre. Ils remettent en question la pertinence ou non de maintenir Columbus à la réalisation des huit films. Pour eux, son talent unique à capter l’essence magique de la série a créé une empreinte indélébile.

Une vision artistique unique

Columbus, grâce à son expérience de réalisation avec de jeunes acteurs dans des films tels que Home Alone et The Goonies, avait un avantage naturel dans la gestion des jeunes stars de la franchise. Son approche distinctive de la direction des jeunes interprètes, comprenant des instructions détaillées sur tout, des accessoires alimentaires à la chorégraphie de scènes complexes, a marqué les esprits. Cependant, le rythme de production exigeant a finalement conduit à son départ.

Le changement de réalisateurs

La franchise a ensuite alterné plusieurs réalisateurs, dont Alfonso Cuarón, Mike Newell et enfin David Yates, qui a achevé la série. Chacun a apporté sa propre touche, mais certains fans estiment que les films ultérieurs ont perdu la chaleur originelle. Un utilisateur de Reddit a fait remarquer comment les non-lecteurs ont eu du mal avec les adaptations ultérieures.

Le souhait de Columbus

Columbus a lui-même exprimé son souhait de revenir pour les deux derniers films, expliquant précédemment à Collider qu’il voulait réaliser les deux derniers films, tout en ayant des choses positives à dire sur le travail de Yates. Malgré cette continuité de vision dans les derniers volets, de nombreux fans maintiennent que le travail précoce de Columbus a le mieux capturé l’émerveillement du monde magique de J.K. Rowling.

