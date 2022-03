Riot Games s’adjuge une importante participation minoritaire dans Fortiche Production

Fortiche Production ouvre son capital à Riot Games afin d'approfondir leur partenariat de longue date.

En plus de détenir une importante participation minoritaire dans le capital du studio d’animation français, qui restera totalement indépendant dans ses opérations, Riot Games intègre le conseil d’administration de Fortiche Production et sera représenté par le chief content officer Brian Wright et le director of corporate development Brendan Mulligan. Pour mémoire, Fortiche travaille en étroite collaboration avec Riot depuis pratiquement dix ans sur des cinématiques, des bandes-annonces, des clips musicaux et dernièrement la série animée Arcane pour la plateforme de streaming Netflix.

We're proud to announce that we've invested in Fortiche Production, the incredible animation studio that brought a spectrum of talent ranging from @arcaneshow to moments like "Get Jinxed"! https://t.co/VVhjTxmftY pic.twitter.com/tjQoSI87a0 — Riot Games (@riotgames) March 14, 2022

“Fortiche Production est un partenaire essentiel depuis longtemps, mais cet accord assure que nous continuerons de collaborer de manière proche pendant des décennies“, déclare Nicolo Laurent, PDG de Riot Games. “Nous avons des exigences de qualité très élevées pour tous ceux avec qui nous travaillons, et insistons pour qu’ils comprennent les joueurs et se concentrent toujours sur eux. Dès le premier jour, Fortiche a fait des joueurs une priorité. En travaillant avec Fortiche, nous collaborons pour repousser les limites du possible et améliorer ce que l’on peut attendre de la représentation des jeux dans les médias. Nous sommes fiers d’Arcane, mais nous savons que le meilleur reste à venir“. Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord, cofondateurs de Fortiche Production, ajoutent : “Les différentes collaborations avec Riot Games, et surtout Arcane, ont fait de Fortiche Production un nouvel acteur majeur sur la scène de l’animation internationale. Par sa confiance, Riot Games nous a donné les moyens d’atteindre nos ambitions mutuelles, et a prouvé que l’on peut offrir un nouveau contenu capable d’atteindre une large audience. En 2023, nous fêterons nos dix années de collaboration. Il n’y a pas de meilleure façon de symboliser la confiance et les ambitions de nos deux sociétés que cette association !”

Arcane, la pépite de Fortiche Production aux multiples records