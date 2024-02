Ring lance une sonnette à batterie innovante avec détection de mouvement 3D et visuels améliorés

Ce dispositif vous offre la possibilité de bénéficier d'une vision nocturne en couleur et d'une technologie de réduction du bruit.

Tl;dr Ring annonce une mise à jour de sa caméra extérieure populaire, Battery Doorbell Plus.

La nouvelle caméra offre une détection de mouvement 3D, une meilleure qualité d’image et une annulation du bruit.

L’entreprise a également révisé sa politique de partage de vidéos avec la police.

Le Battery Doorbell Pro sera en vente à partir du 6 mars pour 230$.

Ring dévoile sa nouvelle sonnette intelligente

Ring a annoncé la relance de sa caméra extérieure Battery Doorbell Plus. Destinée à surpasser la précédente, la Battery Doorbell Pro arrive avec son lot de nouveautés technologiques, notamment dans le domaine de la détection de mouvement.

Détection 3D et visuels améliorés

Le constructeur affirme que ce modèle est son “sonnette sur batterie le plus avancé“. Un système de détection de mouvement 3D animé par radar est inclus, sans oublier une fonctionnalité appelée “Bird’s Eye View“, qui suit le parcours d’un objet à travers le champ de vision de la caméra. De plus, cette sonnette est dotée d’un algorithme qui génère des alertes de mouvements plus subtiles et discrètes, limitant ainsi les notifications intempestives.

La qualité de l’image n’est pas en reste : la caméra enregistre des vidéos HD+ 1546p, avec des fonctionnalités d’amélioration de l’image pour obtenir un rendu plus net. Ring promet des couleurs réalistes et une netteté indéniable, même en mode nuit grâce à l’outil “Low-Light Sight“.

Une sonnette connectée dotée d’algorithmes performants

Le Battery Doorbell Pro intègre un algorithme de réduction du bruit afin que les utilisateurs puissent clairement entendre qui se trouve à leur porte. En tant que produit d’une filiale d’Amazon, l’appareil est doté de la fonctionnalité Alexa et est compatible avec Echo Show.

Un changement de politique sur le partage des vidéos

En outre, après avoir fait marche arrière sur sa volonté de partager les vidéos des utilisateurs avec la police sans mandat, Ring a promis que ce ne sera plus le cas avec la nouvelle sonnette.

Le Battery Doorbell Pro sera commercialisé à partir du 6 mars pour une somme de 230$ (pré-commandes ouvertes dès maintenant), avec un abonnement mensuel au Ring Alarm Pro à 20$.