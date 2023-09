Ring dévoile son Pet Tag, pour éviter que vous ne perdiez vos animaux. Un simple médaillon avec un QR Code à scanner par celui ou celle qui retrouve l'animal.

La marque Ring d’Amazon est principalement pour ses sonnettes avec caméra et ses technologies de surveillance de la maison pour le grand public, mais l’entreprise a décidé aujourd’hui d’aller au-delà des simples humains et de s’intéresser à nos amis à poils. Elle annonce ainsi le Ring Pet Tag pour aider à retrouver nos animaux perdus. Ce petit médaillon s’attache sur un collier et permet d’accéder à tout un tas d’informations numériques concernant l’animal, si d’aventure ce dernier venait à s’enfuir.

Le principe est le suivant. Si vous rencontrez un animal équipé d’un Ring Pet Tag, il suffit de retourner le médaillon et scanner le QR Code pour découvrir à qui appartient ce dernier, obtenir son numéro de téléphone ainsi que certaines informations de santé pertinentes, comme un éventuel traitement ou autre. Vous pouvez même contacter le propriétaire directement via l’application et engager une discussion avec ce dernier. Bien sûr, tout ceci implique d’avoir réussi à apaiser le chien ou le chat probablement apeuré d’être loin de chez lui pour pouvoir accéder à ce QR Code, ce qui pourrait être problématique.

Un simple médaillon avec un QR Code à scanner par celui ou celle qui retrouve l’animal

Même si la technologie en elle-même est intéressante, il convient de préciser ce que cet accessoire ne fait pas. Ce n’est pas un GPS, il n’y a aucun moyen, avec le Ring Pet Tag, de localiser un animal perdu. Ce tag n’est pas non plus équipé de caméra, ce qui est une fonctionnalité aujourd’hui assez répandue sur le marché des accessoires connectés pour animaux. Ce n’est ni plus ni moins qu’un QR Code sur un médaillon qui fournit le même genre d’informations que ce que vous pourriez faire graver directement sur un collier, mais la plupart des colliers n’ont pas suffisamment de place pour détailler jusqu’à un éventuel traitement médical ou d’autres données pertinentes. Autrement dit, c’est un bon accessoire pour avoir “toutes les informations réunies au même endroit”.

Le tarif, quant à lui, est tout à fait correct. Le Ring Pet Tag coûte seulement 10 $, ce qui n’est pas plus onéreux qu’un médaillon traditionnel sans QR Code à faire scanner, par exemple. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes, sur le site de Ring ou via Amazon, les premières livraisons sont attendues pour le 4 octobre.