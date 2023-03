Ring limite les fonctionnalités gratuites de ses appareils de sécurité connectés

Ring veut faire payer davantage les possesseurs d'un système Alarm. Certaines fonctionnalités très basiques aujourd'hui gratuites vont devenir payantes.

La filiale Ring dédiée à la domotique d’Amazon va commencer à faire payer les utilisateurs pour davantage de fonctionnalités que jusqu’à présent, des fonctionnalités qui étaient jusqu’à aujourd’hui accessibles gratuitement. À partir du 29 mars, il vous faudra un abonnement Ring Protect pour utiliser les Modes Home et Away pour les caméras et sonnettes vidéo de l’entreprise. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de passer en Live View et de gérer les enregistrements dans l’app Ring, qu’ils soient chez eux où à l’extérieur.

Celles et ceux qui achètent un système Ring Alarm aujourd’hui ou après le 29 mars devront aussi payer pour accéder à plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il vous faudra un abonnement pour activer ou désactiver l’alarme depuis l’app Ring ou un appareil compatible Alexa. Autrement, vous ne pourrez le faire que via le Ring Keypad. D’autres fonctionnalités, comme les notifications via l’application et email en temps réel et la possibilité de connecter vos caméras et sonnettes au système, passent aussi derrière l’abonnement payant. Celles et ceux n’ayant pas d’abonnement Protect seront par ailleurs limités à 24 heures seulement d’historique d’alarme et non plus 60 jours.

Ces changements ne s’appliquent pas à ceux qui ont déjà un système Ring Alarm. Ring précise en outre sur une page d’aide que celles et ceux qui achètent un Ring Alarm avant le 29 mars, mais ne l’activent pas d’ici là auront tout de même accès à ces fonctionnalités sans abonnement payant “pendant la durée de vie de l’appareil”.

Les offres Ring Protect commencent à 4 $ par mois ou 40 $ par an, après une augmentation des tarifs l’été dernière. Les fonctionnalités désormais payantes seront aussi toutes accessibles sur l’offre basique, comme le précise The Verge.

Quoi qu’il en soit, les acheteurs d’un Ring Alarm après la fin du mois de mars devront s’abonner pour profiter de certaines fonctions pourtant très basiques. Ne pas avoir de notifications lorsque vous n’êtes pas chez vous et que le système se déclenche, par exemple, va à l’opposé de l’intérêt même de ce genre de solution.