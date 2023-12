Rick & Morty reviennent en force : le créateur annonce les saisons 8 et 9

Dan Harmon, co-créateur de Rick & Morty, promet un retour aux sources avec les saisons 8 et 9 de la série animée Rick & Morty.

Tl;dr Dan Harmon promet un retour aux sources pour les saisons 8 et 9 de Rick & Morty.

Justin Roiland, co-créateur et acteur principal, a été renvoyé avant la saison 7.

La saison 7 a connu des moments mémorables, malgré une note de 73% sur Rotten Tomatoes.

Dan Harmon assure que les prochaines saisons seront encore meilleures.

Un retour aux sources pour Rick & Morty

Le co-créateur de la série Rick & Morty, Dan Harmon, annonce que les saisons 8 et 9 de la série d’animation pour adultes américaine diffusée sur Cartoon Network via Adult Swim sera un véritable retour aux sources pour la licence, surtout après une saison 7 marquée par un changement majeur. Justin Roiland, co-créateur et voix principale de la série, a été renvoyé suite à des allégations d’inconduite sexuelle.

Un nouveau casting pour une nouvelle ère

Les personnages de Rick Sanchez, le génie scientifique alcoolique, et Morty Smith, un adolescent timide mais plein de bonnes intentions, ont respectivement été repris par Ian Cardoni et Harry Belden. Malgré l’absence d’une de ses forces créatives majeures, Rick & Morty continue de nous offrir son humour décalé.

Des critiques mitigées pour la saison 7

La réception de la saison 7 a été mitigée, avec une note de 73% sur Rotten Tomatoes, la plus basse de l’histoire de la série. Malgré cela, cette saison a offert des moments mémorables, comme le retour d’Evil Morty et Rick Prime dans l’épisode “Unmortricken”.

Des promesses pour l’avenir

Si Dan Harmon admet que la saison 7 marque un certain redémarrage pour la série, il promet que les saisons 8 et 9 seront encore meilleures. Les téléspectateurs peuvent donc s’attendre à de nouveaux épisodes classiques de Rick & Morty.