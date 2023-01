Rick & Morty : Adult Swim se sépare du showrunner Justin Roiland

Co-créateur, producteur exécutif et acteur-doubleur de la série animée Rick & Morty, Justin Roiland a été viré par Adult Swim suite à des accusations de violences domestiques.

Malgré le départ de Justin Roiland, Rick & Morty continuera pour encore quatre saisons avec un nouveau casting vocal. Des sessions d’entretiens devraient débuter d’ici les prochains jours afin de trouver les nouvelles voix de Rick Sanchez, un scientifique cynique et fantasque, et Morty Smith, un jeune garçon perturbé et facilement influençable. Si Justin Roiland sera toujours crédité en tant que co-créateur, son partenaire Dan Harmon sera désormais le seul showrunner de la série animée.

Justin Roiland a été inculpé pour coups et blessures domestiques ainsi que pour séquestration avec menace, violence, escroquerie et/ou tromperie par le bureau du procureur du comté d’Orange (Californie). Les faits reprochés ont été commis en janvier 2020 à l’encontre de Jane Doe, selon une plainte déposée en mai 2020. Il a plaidé non coupable aux accusations en octobre 2020. L’affaire partiellement scellée a été tenue à l’écart du public jusqu’à une audience le 12 janvier dernier. Justin Roiland, qui était présent, est également tenu d’assister à une nouvelle audience prévue le 27 avril prochain.

Justin Roiland démissionne de Squanch Games

Alors que le FPS humoristique High On Life est devenu le plus grand lancement d’un jeu third party sur le Xbox Game Pass et le plus grand lancement d’un jeu pour un seul joueur dans l’histoire du service de Microsoft, Squanch Games doit redescendre de son petit nuage à cause de Justin Roiland qui a décidé de démissionné dans le cadre de sa mise en examen pour violence domestique :

Nous avons reçu la démission de Justin Roiland. L’équipe passionnée de Squanch Games continuera de développer des jeux qui plairont à nos fans tout en continuant de supporter et d’améliorer High On Life.