Rick & Morty : la saison 8 sera diffusée en 2025

La huitième saison de la série animée de science-fiction comique Rick & Morty est retardée à l'année prochaine.

Les fans de la série animée de science-fiction comique, Rick & Morty, peuvent désormais marquer leur calendrier. La huitième saison a été confirmée, et sa fenêtre de sortie est prévue pour 2025.

Cette annonce, révélée en premier lieu par The Hollywood Reporter, arrive en plein milieu de la traditionnelle sortie des nouvelles saisons, commencée depuis la cinquième saison de Rick & Morty. Cependant, cette série d’animation pour adultes est aujourd’hui interrompue en raison de la grève des scénaristes d’Hollywood en 2023, qui a entravé la production des épisodes à venir.

La fin de la septième saison a laissé entrevoir une plus grande indépendance entre Rick & Morty, avec ce dernier confronté à sa peur d’être considéré comme remplaçable par son grand-père. Dans ce même final, nous avons découvert que Mr. Poopybutthole avait remplacé une version alternative de lui-même, laissant sa nouvelle épouse en proie au doute quant à sa véritable identité. Cela pourrait signifier une dynamique modifiée pour les deux protagonistes principaux dans la huitième saison, tout en assombrissant l’arc narratif du personnage comique secondaire.

Par ailleurs, le personnage antagoniste Evil Morty, qui a volé l’Omega Device au défunt Rick Prime, reste un élément clé de l’intrigue. Etant donné qu’il est apparu au moins une fois par saison depuis la saison 3 de Rick & Morty, il est probable qu’il refasse surface dans la saison 8. Cependant, en tant que menace récurrente, il est peu probable que son histoire soit résolue dans les prochains épisodes.

La série Rick & Morty, diffusée sur Cartoon Network, dans la tranche fin de soirée Adult Swim, a su marier humour et science-fiction pour explorer une multitude de thèmes destinés à un public adulte, tout en séduisant son public par son originalité et sa fraîcheur. Malgré l’attente qui sépare les fans de la prochaine saison, la promesse d’une intrigue renouvelée et de nouvelles dynamiques entre les personnages rend cette attente d’autant plus excitante.