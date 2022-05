Return to Monkey Island : les choix artistiques ne font pas l’unanimité

Confiée à Rex Crowle, vétéran du studio britannique Media Molecule (LittleBigPlanet et Tearaway ), Ron Gilbert commente la direction artistique de Return to Monkey Island suite aux critiques des fans.

Heureux de pouvoir proposer une vraie suite qui prolongera l’histoire de Monkey Island 2, Ron Gilbert ne comprend certaines réactions sur les réseaux sociaux concernant la direction artistique de Return to Monkey Island qui n’est pas identique à celle de l’ère LucasArts : “Ce n’est peut-être pas le style que vous vouliez ou que vous attendiez, mais c’est celui que je voulais. Quand j’ai commencé ce jeu, ma plus grande crainte était que Disney ne me laisse pas faire le jeu que je voulais, mais c’était merveilleux de travailler avec eux. Il est donc ironique de constater que les personnes qui ne veulent pas que je fasse le jeu à ma façon font partie des plus grands fans de la licence. Et c’est ce qui me rend triste dans tous ces commentaires. Return to Monkey Island est une incroyable montagne russe. Vous pouvez monter et vous amuser ou sortir du parc d’attractions parce que ce ne sont pas exactement les montagnes russes que vous vouliez.”

Return to Monkey Island (2022) Ron Gilbert: "It's ironic that the people who don't want me to make the game I want to make are some of the hard core Monkey Island fans. And that is what makes me sad about all the comments."https://t.co/7J8i3DBDOl — From Lucasfilm Games to LucasArts (@LucasArtsMemory) May 8, 2022

Return to Monkey Island correspond à la vision de Ron Gilbert

Il a également pris le temps d’expliquer pourquoi il fallait renouveler le style artistique de la licence : “J’ai fait un seul jeu en pixel art dans toute ma carrière et c’est Thimbleweed Park. Monkey Island 1 et 2 n’étaient pas des jeux en pixel art. Ils utilisaient des technologies artistiques de pointe. Si j’étais resté pour faire Monkey Island 3, il n’aurait pas ressemblé à Monkey Island 2. Nous aurions continué à aller de l’avant et Day of the Tentacle en est un bon exemple. Lorsque Dave Grossman et moi avons commencé à réfléchir à Return to Monkey Island, nous avons parlé de pixel art, mais ça ne collait pas. Nous ne voulions pas faire un jeu rétro. On ne peut pas lire un article sur Thimbleweed Park sans qu’il soit qualifié de jeu rétro. Je ne voulais pas que Return to Monkey Island ne soit qu’un jeu rétro, je voulais continuer à faire avancer Monkey Island parce que c’est intéressant, amusant et passionnant. C’est ce que les jeux Monkey Island ont toujours fait.“