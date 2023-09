Resident Evil 4 Remake : Separate Ways, une aventure solo avec Ada Wong

Le DLC Separate Ways de Resident Evil 4 Remake va offrir une perspective différente de l'histoire principale.

Alors que Leon S. Kennedy doit sauver la fille du président président des Etats-Unis kidnappée par Los Iluminados, un groupe religieux fanatique basé dans une région rurale et isolée d’Europe, dans Resident Evil 4 Remake, la célèbre Ada Wong qui travaille pour Albert Wesker est chargée d’obtenir le secret le mieux protégé de la secte, à savoir un matériau mystérieux connu sous le nom de “l’Ambre”, dans Resident Evil 4 Remake : Separate Ways.

Un trailer pour Resident Evil 4 Remake : Separate Ways

Si Resident Evil 4 Remake faisait la part belle aux mécaniques de combats à l’arme à feu, au couteau et au corps à corps, Resident Evil 4 Remake : Separate Ways introduit le pistolet grappin. Celui-ci permettra à Ada Wong de passer facilement à travers les gouffres, effectuer des ascensions rapides et plonger dans les profondeurs, mais également d’affronter des ennemis au corps à corps et lancer des éliminations à distance.

Resident Evil 4 Remake : Separate Ways sortira le 21 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam. En plus de ce contenu additionnel, le mode Mercenaires se mettra à jour et accueillera Ada Wong et son sinistre employeur Albert Wesker comme personnages jouables. A noter que le mode VR de Resident Evil 4 Remake sera exclusivement disponible sur le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 en tant que DLC gratuit d’ici cet hiver.