Resident Evil 3 : le coronavirus peut potentiellement retarder les livraisons du remake

Capcom fait le point sur la sortie européenne de Resident Evil 3 malgré le confinement à cause du coronavirus.

En pleine période de confinement, l’éditeur nippon Capcom assure que le remake de Resident Evil 3 sera bien disponible en avril prochain sur PS4, Xbox One et PC. Néanmoins, il est fort possible que la distribution des versions physiques prenne du temps à arriver chez certains clients : “Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus (Covid-19) a un impact mondial, les gouvernements européens ont instauré diverses restrictions pour empêcher toute propagation additionnelle. Bien que la date de sortie mondiale de Resident Evil 3 reste le 3 avril 2020, certains marchés européens pourraient connaître des décalages de livraison ou de disponibilité du jeu. Nous suivons de près les réglementations officielles afin d’accorder la priorité à la sécurité de nos fans, de nos employés et de nos partenaires. C’est pourquoi nous communiquons fréquemment avec nos partenaires locaux de distribution et de vente sur chaque marché afin de rendre les jeux disponibles selon les conditions d’importation locales. Veuillez-vous adresser à vos revendeurs locaux pour obtenir de plus amples informations sur les commandes individuelles et la disponibilité des versions physiques de Resident Evil 3. Nous ferons le maximum pour vous tenir informés autant que possible de l’évolution de la situation. Merci de votre compréhension. Nous espérons que vos proches et vous vous portez bien et que vous êtes à l’abri.”

Le remake de Resident Evil 3 déjà distribué par certaines boutiques en France

La mise en vente en avance du remake de Resident Evil 3 par certaines boutiques ne plaît guère à Capcom qui n’hésitera pas à mener certaines actions d’ici les prochaines semaines : “Nous savons qu’un certain nombre de premiers exemplaires de Resident Evil 3 ont été expédiés et vendus en France. Ces premières expéditions n’étaient pas autorisées et nos équipes locales de Capcom travaillent pour résoudre la situation. Le lancement mondial officiel de Resident Evil 3 reste inchangé pour le 3 avril 2020. En attendant, nous demandons aux joueurs qui ont reçu leur copie avant la date prévue de préserver l’expérience de jeux des autres joueurs qui attendent la sortie du jeu avec impatience en évitant de poster des spoilers, des images ou des séquences du jeu. Les contenus non autorisés ayant fait l’objet d’une fuite sont susceptibles d’être retirés.”

Un trailer pour Resident Evil 3