Replongez dans les jeux de votre enfance avec cette archive gratuite de CD-ROM

Trouver d'anciens CD-ROM sur le web, c'est possible... Et ceci grâce à The Internet Archive. Encore faut-il ensuite savoir comment les lire.

La révolution numérique aurait dû permettre de préserver plus facilement notre passé, mais à la place, on se surprend à se dire que nous y avons simplement perdu l’accès. Les jeux et programmes avec lesquels nous avons grandi n’ont malheureusement pas suivi nos ordinateurs et n’existent désormais plus que dans nos souvenirs. À moins que vous ne sachiez où les trouver.

Trouver d’anciens CD-ROM sur le web, c’est possible

S’il y a un certain nombre de ressources en ligne pour retrouver de vieux logiciels, la collection de The Internet Archive, CD-ROM Software, est probablement la plus complète, s’étirant sur plusieurs décennies. À l’heure d’écrire ces lignes, cette collection comporte plus de 46 200 entrées de jeux ou logiciels que vous avez peut-être utilisés à un moment de votre vie :

C’est une grande collection très variée de logiciels sur CD-ROM, autrement dit, des logiciels qui étaient proposés sur un CD-ROM pour être installés sur des ordinateurs ou joués sur des consoles. Des applications aux jeux en passant par les logiciels du domaine public et le clip art, l’âge d’or du CD-ROM s’est écoulé à peu près entre 1989 et 2001. Dans tous les cas, la capacité du CD-ROM est restée d’environ 640 à 700 Mo, même si certains parvenaient à en inscrire davantage (via la compression ou en gravant sur plusieurs couches et/ou plusieurs côtés).

Si vous vous souvenez de titres en particulier, n’hésitez pas, saisissez-les dans la barre de recherche et vous serez certainement surpris de trouver un ou plusieurs CD-ROM correspondants. Il y a même des CD-ROM de jeux consoles. Tapez “Harry Potter”, par exemple, et vous trouverez des jeux pour PC, mais aussi pour PS2 et Xbox. Là encore, si vous avez un titre en tête sur telle ou telle console, n’hésitez pas.

Tout n’y est malheureusement pas, mais c’est déjà une bien belle collection. La CD-ROM Software Collection est plus importante, incluant tant des logiciels complets que des “shareware” de l’époque, avec plus de 71 000 entrées, déjà répartis en diverses catégories. On retrouve même de nombreux CD-ROM AOL !

Quant à lire ces logiciels sur Windows, sachez que c’est plus facile que vous ne pourriez le penser grâce au mode de compatibilité, qui simule une version de Windows dans le but précis de pouvoir exécuter un logiciel incompatible avec Windows 10 ou 11. Comme expliqué par PCMag, tous les jeux et logiciels ne fonctionnent pas via le mode de compatibilité, mais si c’est le cas, il est très facile d’en profiter.

Pour exécuter un CD-ROM en mode de compatibilité, il suffit de localiser le fichier .exe et de faire un clic droit dessus, puis de cliquer sur “Propriétés” et “Compatibilité”. L’OS vous propose même certaines options et réglages qui pourraient fonctionner.

The Internet Archive a une énorme collection de vieux jeux d’arcade

The Internet Archive a des logiciels plus historiques, si l’on peut dire, qui n’attendent que vous. Allez visiter la collection “Internet Arcade”, par exemple, plus de 2 600 titres d’arcade vous attendent, à jouer dans votre navigateur.

Et si vous en voulez davantage, n’hésitez pas à vous rendre sur le site principal de The Internet Archive, puis dans l’onglet Software.