Replongez dans vos années lycée avec le dernier projet de The Internet Archive

The Internet Archive a désormais des calculatrices scientifiques dans sa base de données, des émulations complètes fonctionnelles de modèles emblématiques.

Si vous lisez BeGeek depuis un certain temps, il y a de fortes chances que vous ayez eu l’occasion d’utiliser une calculatrice scientifique à un moins ou un autre pendant vos cours de mathématiques. Peut-être même l’avez-vous toujours, au fond d’un tiroir, à prendre la poussière. Si vous n’arrivez pas à remettre la main dessus, sachez que le dernier projet en date de The Internet Archive pourrait vous aider.

Avec l’aide de l’équipe à qui l’on doit le Multi-purpose Emulation Framework (MAME), un projet qui a passé ses 25 dernières années à créer un logiciel permettant d’émuler toutes sortes de gadgets, l’archive peut désormais offrir des versions émulées de certaines des calculatrices les plus populaires de ces dernières décennies. Au total, The Calculator Drawer propose pas moins de 14 modèles différents aux visiteurs de The Internet Archive, des modèles avec lesquels ils peuvent tout à fait jouer. On retrouve bien évidemment les emblématiques Texas Instruments TI-8X des années 1990, aux côtés de modèles HP.

Malheureusement, toutes les calculatrices de ces 25 dernières années ne sont pas présentes. Par exemple, vous ne trouverez par la Casio fx-7000g, la toute première calculatrice graphique au monde, sur cette liste, mais si vous avez utilisé une Texas Instruments ou une HP au collège, au lycée ou dans le supérieur, il y a de bonnes chances que cela vous rappelle des souvenirs. Et si vous vous sentez noyé(e) par tous ces boutons, pas de panique : The Internet Archive a aussi les manuels d’utilisation de la plupart de ces calculatrices.