HP va licencier jusqu’à 6 000 employés ces prochaines années

HP annonce à son tour un vaste plan de licenciements. Jusqu'à 6 000 employés seront remerciés d'ici à 2025.

Il faut désormais ajouter HP à la longue liste des entreprises de la tech qui licencie du personnel dans de grandes proportions. Le fabricant de PC a annoncé une vague de licenciements, jusqu’à 6 000 postes, sur les trois prochaines années. Cette initiative s’inscrit dans un plus vaste plan de restructuration annoncé par l’entreprise durant sa présentation des résultats du quatrième trimestre. La société estime que son “plan de transformation à l’épreuve du futur” permettra d’économiser 1,4 milliard de dollars à la fin de l’année fiscale 205, notamment en réduisant sa masse salariale d’au moins 4 000 employés.

“L’entreprise s’attend à réduire son nombre d’employés dans le monde entier d’approximativement 4 à 6 000 employés”, déclarait HP. “Ces actions devraient être terminées d’ici à la fin de l’année fiscale 2025.” HP emploie environ 51 000 personnes aux quatre coins du globe. Le dernier trimestre fiscal en date a vu les revenus de la société diminuer de plus de 11 % par rapport à la même période l’année précédente, à 14,8 milliards de dollars. Le PDG, Enrique Lores, en impute la faute aux conditions économiques mondiales et à une “demande en baisse” pour les PC et imprimantes de l’entreprise.

Suite à cette annonce, Enrique Lores expliquait que le plan de restructuration de HP “permettra [à l’entreprise] de mieux servir les clients et piloter la création de valeur ajoutée à long terme en réduisant les coûts et réinvestissant dans des initiatives vitales pour la croissance pour mieux positionner notre entreprise dans le futur.”

HP n’est pas la seule entreprise de la tech à avoir annoncé d’importants licenciements ces dernières semaines. Twitter vient de terminer plusieurs vagues après la prise de pouvoir par Elon Musk le 27 octobre. Meta et Amazon ont tous deux annoncé des licenciements ce mois-ci. Dans le cadre du géant des media sociaux, les 11 000 salariés qui ont été mis à la porte le 9 novembre représentaient la plus grosse vague de licenciements dans l’histoire de l’entreprise.