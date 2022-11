Twitter en aurait terminé avec les licenciements, les embauches reprennent

Fin des licenciements chez Twitter, la plateforme chercherait à embaucher. La certification avec Twitter Blue pourrait ne pas revenir le 29 novembre.

Twitter ne devrait plus licencier qui que ce soit. Elon Musk aurait fait cette déclaration durant une réunion aux employés toujours en poste après la demande du patron de travailler toujours plus. Selon The Verge, qui a pu entendre une partie de la conversation, l’entreprise chercherait même à embaucher pour ses équipes d’ingénierie et vente.

Elon Musk aurait donc fait cette annonce le même jour que de nombreux licenciements dans les équipes responsables des ventes et des partenariats. Robin Wheeler, responsable des ventes de publicités, et Maggie Suniewick, vice-présidente des partenariats, avaient été mises à pied pour ne pas avoir voulu licencier davantage. Et tout ceci est arrivé après que le nouveau propriétaire a diminué de moitié la masse salariale.

Elon Musk n’a pas spécifié les rôles que recherchent Twitter durant cette réunion, toujours selon The Verge, mais selon ses propres mots, “pour les embauches les plus vitales, les gens qui sont doués pour écrire du code sont la principale priorité”. Les employés ont pu profiter de cette réunion pour poser des questions au nouveau PDG concernant l’avenir de l’entreprise, et notamment pour tenter de savoir si Twitter compte déménager son quartier général au Texas comme Tesla l’a fait. Selon Elon Musk, ce n’est pas prévu, mais avoir un QG dans les deux États pourrait être assez logique.

Elon Musk déclarait aussi que déménager au Texas pourrait “laisser entendre que Twitter est passé de la gauche à la droite”, ce qui n’est pas le cas, assure-t-il. “C’est une reprise centriste de Twitter… pour être la grand-place du village, nous devons représenter les gens d’horizons très différents, même si nous ne sommes pas d’accord avec eux”, ajoutait-il. Comme The Verge le précise, Twitter a récemment renvoyé des gens qui se sont montrés publiquement en désaccord avec Elon Musk…

En plus de répondre à des questions concernant les fonctionnements internes de l’entreprise, Elon Musk a ajouté que Twitter pourrait finalement ne pas relancer la certification payante avant la fin du mois. La plateforme avait mis en pause les inscriptions à son abonnement Blue à 8 $ par mois avec la certification incluse après avoir constaté une grande augmentation des comptes d’imitation et autres faux comptes.

Elon Musk avait déclaré que cette certification payante pourrait revenir le 29 novembre, mais aujourd’hui, il déclarait aux employés que le système ne sera pas relancé avant de pouvoir être certain d’empêcher ces impostures. Aussi, Twitter pourrait offrir aux particuliers et aux organisations des couleurs de coche différentes. Twitter a déjà une coche grise “Officiel” réservée aux organisations, mais la plateforme semble vouloir rendre cet indicateur plus visible et reconnaissable.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.

Will probably use different color check for organizations than individuals.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022