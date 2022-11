Internet Archive propose désormais un émulateur PalmPilot pour replonger dans le passé

L'émulateur Palm OS est désormais sur Internet Archive. L'occasion parfaite pour (re)découvrir cet appareil, ancêtre de nos smartphones.

15 ans après la sortie du premier iPhone, il est facile de voir constater toute l’influence qu’ont pu avoir des innovateurs comme Palm dans la démocratisation des smartphones. Au moment où HP fermait sans cérémonie l’entreprise en 2011, Palm luttait déjà depuis plusieurs années pour tenter de se faire une petite place parmi les Apple et Google qui régnaient déjà. Mais demandez à quiconque a eu la chance d’avoir un assistant personnel Palm à la fin des années 1990 ou au début des années 2000 et il vous dira tout le bien qu’il pensait de cet appareil et de son logiciel qui ont rendu la vision de l’entreprise possible. Et aujourd’hui, il est plus facile que jamais de découvrir ce qui rendait Palm OS si spécial.

En effet, l’archiviste Jason Scott a chargé une base de données d’apps Palm OS sur Internet Archive. Au total, il y a environ 560 programmes à (re)découvrir, y compris les jeux DopeWars et SpaceTrader. Et même si vous n’avez pas cette touche de nostalgie pour Palm, si vous avez quelques minutes ou quelques heures devant vous, vous pourrez constater à quel point les choses ont changé depuis que Palm OS était un acteur dominant sur le marché.

Par exemple, il y a une section entière dédiée au shareware. Il est intéressant de voir à quel point les développeurs pensaient approprier de devoir payer pour un logiciel. Vous vouliez utiliser la version complète de StockCalc ? Il fallait envoyer 15 $ par la poste à DDT Investments, à Plaistow, dans le New Hampshire.

Dans une interview pour The Verge, Jason Scott déclare qu’il lui a fallu environ six mois pour faire fonctionner l’émulateur CloudpilotEmu avec Internet Archive. Et il y a encore du travail. Certaines apps n’ont par exemple pas leur description et leurs métadonnées. Jason Scott espère aussi pouvoir écrire les instructions détaillées pour chaque programme. Quoi qu’il en soit, à moins d’acheter un vieux Palm sur eBay, c’est le meilleur moyen de faire l’expérience de cet appareil pas comme les autres, parce que Cloudpilot vous permet de naviguer dans tout Palm OS. Vous pouvez même lancer la base de données depuis votre téléphone et le système de reconnaissance de l’écriture manuscrite Graffiti de Palm est parfaitement pris en charge.

Si vous souhaitez aider Jason Scott, vous pouvez le contacter sur Twitter ou Discord.