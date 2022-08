Réparez vous-même votre smartphone Samsung avec un kit Samsung/iFixit

Samsung lance son programme de réparation à domicile aux États-Unis avec des kits et instructions établis avec iFixit. Une initiative qui permet aussi de se conformer à la loi sur le droit à la réparation.

Si vous n’avez pas de centre de réparation Samsung ou équivalent à proximité de chez vous, envoyer votre téléphone et patienter tout le temps de la réparation peut être problématique, a fortiori si l’appareil en question est finalement fonctionnel. Par exemple, si vous n’avez qu’à remplacer un écran cassé ou une batterie qui ne tient plus la charge, mais que le téléphone fonctionne parfaitement autrement, devoir s’en passer reste frustrant. À moins de pouvoir réparer vous-même.

Samsung lance son programme de réparation à domicile aux États-Unis

Le programme de réparation par l’utilisateur de Samsung est disponible depuis peu aux États-Unis. Celui-ci permet d’effectuer vous-même un certain nombre d’opérations : surface arrière, écran, batterie, port USB. Autant d’éléments qui peuvent désormais être remplacés facilement pour sept appareils au moment d’écrire ces lignes : les six Galaxy S20 et S21 ainsi que la Galaxy Tab S7+.

La réparation consiste en un kit comprenant tous les outils et composants dont vous avez besoin ainsi que les instructions détaillées mises au point avec le site spécialisé bien connu iFixit. Les tarifs dépendent de la nature de la réparation, mais ceux-ci sont, dans l’ensemble, plutôt raisonnables.

avec des kits et instructions établis avec iFixit

Samsung offre même la possibilité d’envoyer les composants remplacés (gratuitement) pour qu’ils soient recyclés. Ces derniers temps, le géant sud-coréen multiplie ses initiatives respectueuses de l’environnement. L’entreprise fut aussi parmi les premières à utiliser des emballages et de l’encre écologiques.

Ceci étant dit, Apple et d’autres géants de la tech ont aussi pris des mesures dans cette direction, y compris avec un programme de réparation par l’utilisateur. Celui d’Apple date d’avril dernier et permet de réparer davantage d’éléments. Les utilisateurs souhaitant procéder à la réparation eux-mêmes doivent cependant louer l’équipement nécessaire. Samsung préfère actuellement se concentrer sur les réparations les plus communes et les plus simples. Le géant ira-t-il plus loin ? L’avenir nous le dira.

Une initiative qui permet aussi de se conformer à la loi sur le droit à la réparation

Certains pourraient arguer que ces entreprises ne font pas cela uniquement pour le confort de leurs clients. Ces initiatives pourraient être des moyens de se conformer à la loi sur le droit à la réparation de l’État de New York. Cela pourrait aussi permettre d’éviter que de futures lois, plus contraignantes pour les géants de la tech, ne soient mises en place.

Quoi qu’il en soit, c’est un développement positif et probablement le résultat de grandes batailles juridiques concernant le droit à la réparation de leurs appareils électroniques. Et finalement, dans un futur plus ou moins proche, la facilité de cette réparation à domicile des appareils pourrait devenir un facteur important dans la décision d’achat…