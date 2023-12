Rencontre avec Ian Cardoni & Spencer Grammer : Anecdotes croustillantes pour la saison 7 de Rick & Morty

Ian Cardoni et Spencer Grammer, acteurs de la saison 7 de Rick and Morty, se sont exprimés sur le remplacement de Justin Roiland, les histoires déjantées de Summer et l'avenir de la série. Que nous réserve la suite ?

“Rick et Morty” : une nouvelle ère pour la saison 7

La série phare de Adult Swim, “Rick et Morty“, entre dans une nouvelle ère avec sa saison 7. Cette saison voit le duo poursuivre leur quête de Rick Prime, la version du scientifique titulaire responsable des morts de Diane dans chaque réalité, tout en rencontrant plus d’aventures de science-fiction déjantées.

Du changement dans le casting

Après le départ de Justin Roiland, Ian Cardoni et Harry Belden prennent désormais les rôles principaux dans le casting de “Rick et Morty” saison 7, aux côtés des stars de retour Spencer Grammer, Chris Parnell et Sarah Chalke. Malgré ce changement, la série continue sur sa lancée avec plus d’aventures hilarantes et un travail de caractérisation profond.

Entretien avec les acteurs

Avant la finale, Screen Rant a interviewé les stars Ian Cardoni et Spencer Grammer pour discuter de la saison 7 de “Rick et Morty”. Ils ont partagé leurs expériences et leurs pensées sur leurs rôles, les histoires folles de la saison et l’avenir de la série.

Un futur prometteur pour la série

La série, connue pour ses montages de crédits d’ouverture, a vu beaucoup d’entre eux adaptés cette saison. Les acteurs ont également partagé leurs moments préférés et ceux qu’ils aimeraient voir se réaliser, ajoutant une touche d’excitation à l’attente de la prochaine saison.