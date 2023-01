Redfall et ses vampires arriveront avant l’été

Le nouveau FPS narratif en monde ouvert d'Arkane Studios Austin dédié à la chasse aux vampires.

Redfall offre la possibilité d’éliminer des vampires seul ou à plusieurs dans un mode coopératif à quatre joueurs. Ces derniers devront choisir un parcours et se frayer un chemin à travers les masses de créatures vampiriques tout en découvrant ce qui a provoqué l’invasion de l’île par les suceurs de sang :

Le danger rôde dans chaque recoin et c’est à vous de nettoyer les rues. Participez à différentes missions dans le monde et affrontez de terrifiants mini-boss vampires afin de rendre la ville un peu plus sûre pour les survivants. Au-delà de votre travail de chasseuse ou de chasseur de vampires, vous devrez récolter des informations sur les mystères qui entourent l’île et ses nouveaux seigneurs vampires, des informations qui vous mèneront en définitive aux « dieux vampires » qui contrôlent tout…