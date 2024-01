Reboot de Spawn : Todd McFarlane n’a pas dit son dernier mot

Le créateur du superhéros occulte, Todd McFarlane, laisse une dernière chance à Hollywood pour le reboot de Spawn au cinéma.

Tl;dr Le reboot de Spawn approche d’une étape cruciale dans son développement.

Si Hollywood ne parvient pas à concrétiser le projet, Todd McFarlane se tournera vers des investisseurs externes.

Le développement du film a été retardé par la pandémie de COVID-19 ainsi que les grèves du WGA et du SAG-AFTRA.

Spawn est prévue pour 2025.

Le sort du reboot de Spawn en jeu

Todd McFarlane, le réalisateur du film Spawn, a annoncé que le reboot du film approchait d’un point de non-retour dans son développement. Le film original, sorti en 1997, s’inspirait d’une bande dessinée créée par Todd McFarlane lui-même. Il mettait en scène un marin assassiné qui, une fois ressuscité, devient malgré lui le chef de l’armée des Enfers.

Des obstacles sur la route de la production

Le développement du second volet de Spawn a été marqué par de nombreux obstacles, parmi lesquels la pandémie de COVID-19 et les grèves conjointes de la Writers Guild of America (WGA) et de la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Malgré ces complications, Todd McFarlane reste attaché au projet en tant que directeur, avec Jamie Foxx en tête d’affiche.

L’ultime chance d’Hollywood

Dans une récente interview à ComicBook.com, Todd McFarlane a déclaré qu’il donnait à Hollywood une dernière chance de concrétiser le projet Spawn :

De toute évidence, Jason Blum est l’un des meilleurs pour faire avancer les choses. Ils me disent que je peux lire le script ce mois-ci, donc l’e-mail est parti, cette semaine, pour leur rappeler qu’ils me l’ont promis. Quelque chose est censé arriver, quelque chose va arriver, je le sais. Quelque chose va se produire parce que si je n’arrive pas à avoir ce que je veux via le système classique, j’irai le chercher en dehors. Je me connais assez pour savoir que ça ne m’arrêtera pas. Mais je reste optimiste sur le fait que nous pourrons trouver un accord qui gardera dans la boucle toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet au fil des années.

Le futur de Spawn

Le reboot de Spawn est dans les tuyaux depuis 1998, Todd McFarlane ayant repris les rênes en 2007 pour en faire une nouvelle adaptation du personnage. Le film est toujours en attente de financement, mais Todd McFarlane est déterminé à le faire aboutir, quitte à mettre son propre argent en jeu. Une sortie est prévue pour 2025.