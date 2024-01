Rebel Moon et la trilogie originale de Star Wars : ces similitudes frappantes

À l'origine, "Rebel Moon" de Zack Snyder était envisagé comme une histoire de Star Wars, et l'empreinte de l'œuvre de George Lucas reste clairement visible dans le produit final. Curieux d'en savoir plus sur cette influence ?

Tl;dr Zack Snyder’s “Rebel Moon” était initialement proposé comme une histoire de “Star Wars”.

“Rebel Moon” présente des similitudes notables avec la trilogie originale de “Star Wars”.

Les similitudes entre “Rebel Moon” et “Star Wars” dépassent un simple hommage artistique.

Malgré les similitudes, “Rebel Moon” offre un nouvel univers avec des héros et des méchants captivants.

Les origines étoilées de “Rebel Moon”

Il est difficile d’ignorer les racines de “Rebel Moon : Part One – A Child of Fire“, le nouveau film de Zack Snyder. Ce projet, qui devait initialement être une histoire de “Star Wars”, porte encore les marques indélébiles de l’influence de George Lucas.

Des parallèles frappants

Les similitudes entre “Rebel Moon” et la trilogie originale de “Star Wars” sont frappantes. Les deux histoires commencent par le héros travaillant dans une ferme loin de l’action d’une guerre galactique, une tactique que Lucas utilise pour Luke Skywalker et que Snyder reprend pour son personnage Kora. De plus, les deux héros, Kora et Luke, sont des orphelins de guerre.

Nouveaux horizons, vieilles influences

Malgré les similitudes, “Rebel Moon” ouvre un nouvel univers vaste avec des héros et des méchants convaincants. Cependant, il est impossible d’ignorer les similitudes de personnages et de récit qu’il partage avec la trilogie de science-fiction originale de “Star Wars”.