Reacher se transforme en méchant de film d’horreur : le plus grand changement de la saison 2

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de Reacher, le personnage principal traque les méchants à la manière d'un tueur en série issu d'un film d'horreur.

Tl;dr Jack Reacher devient un personnage plus brutal dans la saison 2.

La violence est justifiée par la vengeance et l’isolement.

La série d’Amazon Prime Video adopte une ambiance de film d’horreur dans certains épisodes.

De nouvelles intrigues sont introduites autour de l’équipe de Reacher.

Un changement radical dans la saison 2 pour Jack Reacher

Jadis connu pour sa retenue, le personnage de Jack Reacher, dans la deuxième saison de la série télévisée Reacher diffusée sur Amazon Prime Video, a fait une transformation remarquable, devenant un personnage nettement plus brutal. Lui qui évitait les combats autant que possible, semble désormais chercher à les terminer le plus rapidement possible, même s’ils doivent être violents.

Une violence justifiée

La saison 2, qui adapte le roman Bad Luck and Trouble de Lee Child, montre un Jack Reacher déterminé à enquêter sur le meurtre brutal d’un vieil ami. Pour ce faire, il renoue avec son équipe de l’unité des enquêteurs spéciaux 110th. L’accent est ici mis sur la vengeance et la recherche de justice, ce qui pourrait expliquer l’augmentation de la brutalité de Reacher. De plus, après près de trois ans à errer en Amérique avec peu de contacts humains, Reacher est devenu moins civilisé et plus prompt à la colère.

Un film d’horreur plutôt qu’un thriller

La saison 2 de Reacher est plus sombre que la première, avec une ambiance qui s’apparente davantage à un film d’horreur qu’à un thriller. Dans l’épisode “New York’s Finest”, Jack Reacher se transforme en véritable monstre, attirant ses ennemis dans un piège avant de les éliminer un par un. Sans même un véritable gore, ces scènes sont pourtant terrifiantes, rappelant des classiques du cinéma d’horreur comme Jason Voorhees ou Predator.

Les nouvelles intrigues et nouvelles menaces de la saison 2

La saison 2 de Reacher introduit également de nouvelles intrigues où l’équipe du personnage principal découvre une arme appelée “Little Wing”. Cela apporte une nouvelle dimension à la série, avec un Jack Reacher devant faire face à des menaces plus grandes et plus complexes que celles qu’il a rencontrées jusqu’à présent.