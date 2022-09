Razer et Verizon teasent une console portable 5G qui peut jouer des jeux en local

Razer, Qualcomm et Verizon travaillent sur une console portable 5G. Le Razer Edge 5G pourrait être très intéressant sur ce jeune marché. Rendez-vous le 15 octobre prochain pour en savoir plus.

Razer, Qualcomm et Verizon travaillent tous les trois ensemble sur une console portable 5G. L’opérateur a teasé l’appareil, baptisé Razer Edge 5G, durant le Mobile World Congress de Las Vegas. Les détails, pour l’heure, sont très minces, mais nous savons d’ores-et-déjà que la console disposera d’une puce Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1.

Razer, Qualcomm et Verizon travaillent sur une console portable 5G

Annoncée en décembre dernier, cette puce embarque un GPU Adreno capable de faire tourner des jeux Android à 144 images par seconde, avec prise en charge native du HDR 10 bits. De plus, elle offre la connectivité 5G et Wi-Fi 6E grâce au système FastConnect 6900 de l’entreprise.

Le Razer Edge 5G pourrait être très intéressant sur ce jeune marché

À la fin de l’année dernière, Qualcomm et Razer avaient publié un Kit de Développement qui devait servir de démonstration des capacités de la plateforme G3X. L’appareil embarquait un écran OLED de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des haut-parleurs quatre voies et des contrôles, évidemment. Si nous devions nous risquer à deviner, on parierait sur le fait que le Razer Edge 5G ressemblera beaucoup à ce prototype. Dans le teaser dévoilé aujourd’hui, Razer a montré suffisamment de son Edge 5G pour révéler un design bien plus raffiné que le dernier Razer estampillé Edge.

Rendez-vous le 15 octobre prochain pour en savoir plus

Selon Verizon, cette console sous Android peut jouer des jeux en local, en plus de pouvoir les streamer directement depuis le cloud et les consoles de salon. Cela viendrait placer le Razer Edge 5G entre la Logitech G Cloud Gaming Handheld et le Valve Steam Deck. Le premier est un appareil dédié au cloud gaming et coûte 350 $, un prix assez élevé pour des capacités finalement assez limitées. Le Steam Deck est plus onéreux, mais peut faire fonctionner des jeux comme Elden Ring, Stray et Hades nativement. Et si vous avez déjà ces jeux sur Steam, vous n’avez pas à les repayer. Ce que n’a pas le Steam Deck, par contre, c’est la connectivité 5G, et c’est ce qui pourrait faire sortir du lot le Razer Edge 5G lorsqu’il sera commercialisé.

Razer, Qualcomm et Verizon ont promis de partager davantage d’informations au sujet de cette collaboration le 15 octobre prochain, durant la RazerCon.