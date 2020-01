Razer Eracing Simulator, concept pour une expérience ultime de simulation

L'immersion est très importante pour véritablement plonger dans les jeux vidéo. Pour ce faire, il existe de nombreuses méthodes. Les jeux de simulation, en particulier de course, eux, nécessitent souvent un simulateur dédié pour pousser le réalisme à son paroxysme.

L’immersion ressentie dans les jeux vidéo dépend de bon nombre de facteurs, comme le gameplay, le scenario en lui-même, les graphismes, etc. Pour ce qui concerne le jeu en lui-même tout du moins. Car l’immersion dépend aussi de facteurs externes, comme le matériel à disposition du joueur, la luminosité, le système de son, etc. Certains fabricants proposent des simulateurs complets, avec siège, grand écran incurvé, effets de lumière, retours de force et autres joyeusetés. En voici un très impressionnant signé Razer.

Razer dévoile un concept époustouflant : le Razer Eracing Simulator

Pour s’offrir une expérience de jeu ultime, il faut investir dans un tel simulateur. Razer profite du CES 2020 pour présenter ce qui pourrait être le Graal pour nombre de joueurs, le concept Eracing Simulator. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, ce setup a d’abord été conçu pour les amoureux de jeux de course, avec son siège baquet comme dans une voiture de course, ses pédales et son volant. Selon le communiqué officiel publié par Razer, “au cœur du système se trouve une plate-forme mouvante actionnée par deux vérins et une boîte de contrôle pour des sensations dignes d’un entrainement de course professionnel, avec une reproduction fidèle des surfaces de la route, des sons et G-force, le tout synchronisé avec le jeu pour une expérience complètement immersive.”

Pour une immersion ultime dans les jeux de simulation

Mieux encore, Razer précise que l’ensemble est modulaire par nature. L’utilisateur peut donc l’agencer comme il le souhaite selon le jeu auquel il compte jouer. Le rêve, vous dit-on. Reste que, malheureusement, il ne s’agit là que d’un concept développé par l’accessoiriste. Nul ne sait si la marque a l’intention d’en faire un produit fini. Une chose est sûre, si jamais il devait être commercialisé un jour, son tarif devrait le réserver aux bourses les plus pleines. Acer avait déjà proposé quelque chose de similaire avec son Acer Predator Thronos il y a deux ans.