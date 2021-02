Ratchet & Clank : Rift Apart sortira bien cette année sur PS5

Attendue pour la première moitié de l'année, l'exclusivité PS5 d'Insomniac Games ne manquera pas son rendez-vous.

Dès le 11 juin prochain, Ratchet & Clank : Rift Apart sera disponible sur PS5. S’il constituera une excellente porte d’entrée pour les nouveaux venus au vu de son histoire complète et indépendante, les anciens pourront évidemment y déceler des liens profonds avec les jeux précédents de la licence du studio américain Insomniac Games comme l’armure Carbonox de Ratchet & Clank 2 (2003) en version améliorée avec des effets ray-tracés et l’arme Pixéliseur du “reboot” Ratchet & Clank (2016).

Bien que le voyage entre les dimensions soit l’élément déclencheur de l’histoire, le directeur créatif Marcus Smith précise que la thématique principale de cette aventure totalement inédite sera la dualité : “Ratchet et Clank sont la preuve que deux êtres aux caractères opposés peuvent former une formidable équipe. Et quand les dimensions et les réalités se mêlent, avec des mondes et des personnages alternatifs, ce thème prend une tout autre envergure !”

Une nouvelle bande-annonce pour Ratchet & Clank : Rift Apart

Marcus Smith refait un point sur l’aventure qui attend les joueurs : “Quand le Dr Nefarious utilise un engin permettant de voyager entre les dimensions afin de trouver une galaxie où il gagne à tous les coups, Ratchet et Clank sont brusquement séparés. Tout en remuant ciel et terre pour se retrouver, nos héros feront la connaissance d’une Lombax qui se bat pour la liberté, exploreront de nouveaux mondes (et en redécouvriront certains sous un jour nouveau !) et se battront avec une multitude d’armes aussi dévastatrices que déjantées.”

Ratchet & Clank : Rift Apart et ses différentes éditions

Ratchet & Clank : Rift Apart – Standard Edition ou Ratchet & Clank : Rift Apart – Launch Edition

Jeu PS5 (format physique ou numérique)

Ratchet & Clank : Rift Apart – Digital Deluxe Edition

Jeu PS5 (format numérique)

Cinq armures supplémentaires

20 unités de raritanium pour améliorer au plus vite vos armes

Des autocollants pour le mode photo

Un artbook numérique

OST numérique

Insomniac Games ajoute : “Les joueurs ayant précommandé Ratchet & Clank Rift Apart bénéficieront d’un accès anticipé à deux objets cultes de la série. Les bonus en accès anticipé sont exclusivement réservés aux joueurs ayant précommandé le jeu. Si vous précommandez la version numérique de l’édition standard ou l’édition deluxe numérique sur le PlayStation Store, vous obtiendrez automatiquement les bonus en accès anticipé. Si vous achetez la version physique ou numérique de l’édition standard auprès d’un revendeur, pensez à vérifier d’abord si l’offre inclut les bonus de précommande.“