Qui est Spider-Man 2099 ? Découvrez l’histoire et les pouvoirs de Miguel O’Hara

L'univers cinématographique de Spider-Man s'est élargi en 2023 avec Across the Spider-Verse dans lequel on découvre pour la première fois une version atypique de Spider-Man, la version 2099, déjà évoquée dans Into the Spider-Verse.

Spider-Man 2099, alias Miguel O’Hara, est le leader de la Spider Society.

Spider-Man 2099 a des pouvoirs uniques par rapport aux autres variantes de Spider-Man.

Oscar Isaac prête sa voix à Spider-Man 2099 dans le film d’animation Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Une nouvelle facette de l’univers Spider-Man

Sorti le 2 juin 2023 au cinéma, Spider-Man: Across the Spider-Verse nous plonge dans une aventure multiverselle dans laquelle nous retrouvons le jeune Miles Morales, devenu Spider-Man seize mois plus tôt. Parmi les différents “Spider-Men” interdimensionnels qu’il rencontre, un se distingue : Spider-Man 2099, alias Miguel O’Hara, une version atypique du héros, originaire d’un futur alternatif.

Un Spider-Man pas comme les autres

Spider-Man 2099 se démarque par ses origines radicalement différentes des autres “Spider-Men”. Son histoire, adaptée de Marvel 2099, est évoquée brièvement dans Across the Spider-Verse. Le personnage complexe de Miguel O’Hara joue un rôle clé dans l’histoire de Miles Morales.

Des pouvoirs uniques

Grâce à son histoire d’origine peu conventionnelle, Spider-Man 2099 possède un large éventail de capacités que les autres “Spider-Men” ne peuvent qu’envier. Il a notamment une force, une vitesse, une agilité, une endurance et des réflexes surhumains proportionnels à ceux d’une araignée. Il dispose également d’une vision télescopique et nocturne bien plus avancée que celle d’un humain ordinaire. Par ailleurs, contrairement à ses variantes, Miguel O’Hara peut communiquer télépathiquement avec les autres personnages de l’univers Spider-Man.

Un rôle de leader

Dans Across the Spider-Verse, Spider-Man 2099 est présenté comme le leader de la Spider Society, un groupe de “Spider-Men” de divers univers chargés de protéger la stabilité du multivers. Aussi, il incarne le principal antagoniste de Miles Morales, le Spider-Man optimiste.