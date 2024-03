Qui est le véritable méchant de Star Wars: The Acolyte ?

La bande-annonce de la série télévisée Star Wars: The Acolyte a habilement dissimulé l'identité du véritable méchant, suscitant de nombreuses théories, allant du Sith à Mae ou même un Jedi.

Tl;dr Le vrai méchant de Star Wars: The Acolyte reste un mystère.

Dark Plagueis ou peut-être son maître, Dark Tenebrous, pourraient être les antagonistes.

Un faux Sith ou un “Acolyte” pourrait être le meurtrier des Jedi.

Une Jedi pourrait secrètement être un Sith.

Le mystère du méchant dans The Acolyte

La première bande-annonce de Star Wars: The Acolyte plante le décor d’une énigme se déroulant à l’ère de la Haute République, dissimulant intentionnellement l’identité du véritable antagoniste. Le film promet une histoire du point de vue du côté obscur de la Force, et avec des Jedi se faisant assassiner, on peut s’attendre à une intrigue sombre et captivante.

Quelques théories sur l’identité du méchant

Dark Plagueis, le mentor de Palpatine, est une hypothèse plausible. Il est possible que son identité soit dissimulée dans la bande-annonce pour ne pas révéler son apparence distinctive de Muun, une espèce humanoïde familière aux fans.

Une autre possibilité est que Dark Tenebrous, le maître Sith de Plagueis, soit le véritable antagoniste. Cette hypothèse s’appuie sur la grande puissance dont fait preuve le Sith dans la bande-annonce de Star Wars: The Acolyte.

Les autres possibilités intrigantes

Il est également possible qu’un prétendant au titre de Sith, ayant découvert un ancien Holocron Sith, soit à l’origine des meurtres. L’acolyte pourrait agir sous l’influence de la rage et de la haine, déclenchant une chasse aux Jedi.

Enfin, une dernière théorie suggère qu’un des maîtres Jedi pourrait être en réalité un Sith infiltré. Cette idée offre une perspective fascinante, suggérant qu’un individu pourrait être en train de chasser les Sith en éliminant les Jedi considérés comme des Sith potentiels.