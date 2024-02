Quelques théories sur la Saison 2 de La Créature de Kyŏngsŏng

Plusieurs théories sur la saison 2 de La Créature de Kyŏngsŏng tentent d'expliquer le "nouveau" personnage de Park Seo-joon et le retour de Han So-hee en tant que Chae-ok, mais maintenant en 2024. Quelle est votre théorie sur ces changements intrigants ?

Des transformations majeures en perspective pour la saison 2 de La Créature de Kyŏngsŏng

Les amateurs de la série Netflix La Créature de Kyŏngsŏng sont en ébullition : la saison 2 promet un renouveau complet de la série. Suite à un saut temporel de 79 ans, nous nous retrouvons en 2024, ce qui suggère une transformation radicale des personnages et de l’intrigue.

Des personnages immortels ou amnésiques ?

Le personnage de Park Seo-joon, Tae-sang, pourrait être devenu immortel, ou du moins vieillir très lentement. C’est une des théories qui expliquerait pourquoi ce dernier n’a pas pris une ride en près de 80 ans. De plus, il semblerait que La Créature de Kyŏngsŏng prépare également une surprise concernant le personnage de Chae-ok, interprété par Han So-hee. Après avoir été infectée par le Najin, il est fort probable que Chae-ok soit devenue immortelle, ou qu’elle vieillisse très lentement.

Des changements d’identité et des retours surprenants

Les théories prédisent aussi que Tae-sang pourrait prendre une nouvelle identité, Ho-jae, pour se protéger et protéger son entourage, notamment Chae-ok. D’autres spéculations suggèrent même que Ho-jae et Tae-sang ne sont pas la même personne, ce qui pourrait décevoir certains fans de la première heure. De plus, on pourrait assister au retour de l’antagoniste de la série, Lady Maeda, malgré sa blessure permanente à la fin de la première saison.

Une intrigue parsemée de flashbacks

La saison 2 devrait également répondre à de nombreuses questions sur ce qui s’est passé entre 1945 et 2024. Pour combler les lacunes laissées par le saut temporel, la série pourrait intégrer des flashbacks pour expliquer le destin des différents personnages.