Quelques astuces pour économiser sur son budget streaming

Si vous regardez beaucoup de films et séries, avec la multitude de services de streaming existants et les exclusivités au catalogue, le budget peut être important. Voici quelques astuces.

House of the Dragon, Andor, Les Anneaux de Pouvoir, il y a beaucoup à regarder en ce moment, mais vous n’avez peut-être pas envie, ou pas les moyens, d’être abonné à tous les services de streaming nécessaires. Il y a tellement à regarder et tellement de plateformes, mais quatre ou cinq abonnements vous coûteraient facilement 50 € par mois. Il y a quelques astuces permettant d’économiser de l’argent.

Réfléchissez-y : vous vous abonnez à un ou plusieurs services, comme Netflix, Hulu, Disney+ ou HBO Max pour regarder telle ou telle saison de telle ou telle série, et vous passez à une autre série. Cela vaut-il le coup de garder plusieurs abonnements actifs si vous ne regardez pas nécessairement quelque chose dessus ?

Faites tourner les services de streaming

Selon plusieurs rapports, les principales raisons pour lesquelles les gens annulent leurs abonnements de streaming sont le tarif et le manque de nouveau contenu. C’est plutôt la méthode que l’on appellera la rotation.

Les avantages ? Vous pouvez économiser de l’argent et éviter d’être à court de contenu. Disons qu’une série que vous voulez absolument voir commence sur une plateforme. Notez le nombre total d’épisodes et attendez que l’intégralité soit disponible. Vous annulez HBO Max, Disney+ ou autre et, lorsque les épisodes sont disponibles, vous vous réabonnez pour les regarder. Vous pouvez aussi commencer à regarder une série en milieu de saison pour économiser.

Les inconvénients ? Vous n’aurez pas accès immédiatement à tous les contenus que vous pourriez vouloir regarder et devrez attendre que la saison complète soit disponible. Et dans la mesure où de nombreux services proposent de nouveaux épisodes chaque semaine et pas tout d’un seul coup, vous pouvez vous retrouver à regarder une saison après vos proches. Et si vous préférez regarder les épisodes immédiatement après leur sortie, alors il vaut peut-être mieux avoir plusieurs abonnements en même temps. Si vous avez la patience, par contre, vous pourrez économiser de l’argent.

Astuce n°1 : Annulez l’abonnement avant d’être facturé

Mettez un rappel pour vos dates de facturation à venir et les dates de sorties de vos séries ou films à regarder. Donnez-vous les moyens de commencer ou de mettre fin à un abonnement à temps. Des apps comme JustWatch, V Time et Hobi vous aident à savoir quand et où une série ou un film arrivent sur un service. Et JustWatch permet depuis peu de le faire aussi pour le sport.

Astuce n°2 : Cherchez des bonnes affaires

Les services de streaming, comme tout service commercial, proposent de temps à autre des offres financièrement intéressantes. Il existe aussi des packs avec plusieurs services regroupés. N’hésitez pas à vous tenir informé pour ne pas rater les bons plans.

Astuce n°3 : Sélectionnez un ou deux services indispensables

Abonnez-vous à un ou deux services absolument indispensables pour l’année et complétez avec un ou deux autres au cas par cas. Faites tourner ces options selon ce que vous voulez regarder, pour ne pas rater vos contenus préférés sans exploser votre budget.

Astuce n°4 : Restez sur une facturation mensuelle

Évitez les abonnements annuels et faites attention à vos dates de renouvellement automatique. Votre cycle de facturation peut aider à déterminer quel est le meilleur moment d’annuler un service, même si vous n’avez signé que pour une période d’essai.

Astuce n°5 : N’annulez pas votre abonnement, mettez-le en pause

Hulu permet de mettre en pause son abonnement jusqu’à 12 semaines. Sling propose une option similaire. Regardez si votre fournisseur propose cette fonctionnalité.